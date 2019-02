Guinée: un fonds régional de développement de la CEDEAO présenté au gouvernement

Ce jeudi 14 février à Conakry, la vice-présidente de la commission de la CEDEAO, Finda Koroma a présenté aux autorités guinéennes le fonds régional de stabilisation et de développement de son institution. La cérémonie de présentation a regroupé autour de la ministre de la Coopération Internationale et de l’Intégration Africaine Djènè Kéita, ses homologues de l’Energie et de l’Hydraulique, Dr. Cheick Taliby Sylla, de l’Elevage Patrick Roger Millimouno, des Pêches et de l’Economie Maritime, André Loua, de l’Hôtellerie et de Tourisme, Thierno Ousmane Diallo, de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance, Mariama Sylla, du Commerce Boubacar Barry, des Hydrocarbures Diakaria Koulibaly, de l’Agriculture Mariama Camara, de l’Environnement Oyé Guilavogui, des Mines et de la Géologie Abdoulaye Magassouba et de l’Industrie Tibou Kamara.

Dans son allocution de bienvenue, la ministre de la Coopération et de l’Intégration Africaine, Djènè Kéita s’est d’abord réjouie de la présence de la Secrétaire générale de l’Union du fleuve Mano avant d’affirmer que cette présentation au gouvernement est une initiative novatrice de la CEDEAO pour la mise en place d’un fonds régional de stabilisation de développement pour répondre aux besoins de stabilisation économique pour la période 2019-2021 des pays en situation de post-conflits et des pays impactés par l’épidémie à virus Ebola ainsi que d’autres pays en situation de fragilité.

La ministre Djènè Kéita a fait savoir à ses hôtes que les ministres et hauts fonctionnaires guinéens attendent avec impatience cette présentation à l’issue de laquelle ils vont instaurer des débats fructueux concourant au perfectionnement des stratégies de mobilisation des ressources et de mise en œuvre du fonds.

Il faut par ailleurs rappeler que l’objectif de ce fonds est de soutenir les efforts de stabilisation économique des Etats membres de la CEDEAO à travers des interventions axées sur le développement économique comme approuvé par le Conseil des ministres de la CEDEAO lors de sa 81ème session ordinaire.