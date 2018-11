Guinée : vers la création de la Bourse de Sous-traitance et de Partenariats (Conseil des ministres)

Le Conseil Ordinaire des Ministres s’est déroulé ce jeudi 1er novembre sous la présidence du Chef de l’Etat Alpha Condé. Au cours de cette session, le gouvernement a adopté sur proposition du ministre des Mines, un projet de décret portant création de la Bouse de Sous-traitance et de Partenariats en Guinée. Voici l’extrait de la Communication du ministre de tutelle sur cette nouvelle institution :

Le Ministre des Mines et de la Géologie a soumis pour examen le projet de Décret portant création de la Bourse de Sous-traitance et de Partenariats en République de Guinée.

Il a rappelé que c’est dans la perspective de la maximisation de l’impact des investissements sur le développement de la Guinée que le gouvernement a décidé de l’accélération de la mise en œuvre de la Politique Nationale du Contenu Local dont l’un des objectifs porte sur l’accès des entreprises locales aux opportunités d’affaires en Guinée. D’où la création de la bourse de Sous-traitance et de Partenariats (BSTP).

Le Ministre a indiqué que la bourse est créée pour mettre en relation les donneurs d’ordre et les sous-traitants guinéens dans tous les domaines d’activités. Elle vise à former, soutenir les Sous-traitants guinéens en vue de leur permettre de tirer le maximum de profit des opérations d’investisseurs étrangers en Guinée. La mise en place de cette bourse est l’une des actions du plan d’action stratégique de développement du contenu local.

Il a déclaré que le statut juridique de la Bourse est celui d’une Association qui fonctionnera comme une société privée, mais à but non lucratif. La Bourse aura dans un premier temps le secteur minier et sa chaine de valeur comme secteur pilote, compte tenu de l’opportunité immédiate de sous-traitance qu’offre ce secteur. Elle sera financée dans sa phase de mise route par des subventions de l’Etat et de la SFI, et ensuite par les cotisations des adhérents et les prestations de services facturées par elle.

Le conseil a adopté le projet de Décret portant création de la Bourse de Sous-traitance et de Partenariats en République de Guinée.