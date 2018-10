Guinée vs Rwanda : auteur d’une action controversée, Ibrahim Cissé présente ses excuses

Maintenu sur le banc des réservistes avant de faire son entrée à la deuxième mi-temps, Ibrahim Cissé ne tardera l’une des premières occasions qui s’offre à lui en la transformant en but à la 70e minute de jeu.

Et pour célébrer cette prouesse, le joueur de Fulham l’a fait comme s’il s’opposait au fait que le sélectionneur belge Paul Put l’ait maintenu sur le banc avant qu’il ne sorte prouver qu’il méritait d’être classé depuis la première mi-temps. Du moins, c’est sous cet angle que nombreux spectateurs et téléspectateurs ont vu cette action.

Et comme l’ayant appris à ses dépens, le mis en cause a fait une publication sur son compte Instagram pour s’excuser tant auprès de l’entraineur qu’auprès de ses coéquipiers du Syli national de Guinée.

« Je tiens à présenter toutes mes excuses au public, au sélectionneur et à mes coéquipiers qui auraient pu être heurtés par ma célébration. C’était plus de la rage associée à de la joie d’avoir inscrit mon premier but pour mon pays. Je me suis laissé un peu emporter par mes émotions et je m’en excuse. Vive le Syli. Prochain objectif : 3 points à Kigali #wontanaratoujours », mentionne-t-il sur le réseau social.