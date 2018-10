Horoya AC : Antonio Souaré annonce des joueurs partants, Neveu de retour en Guinée

Quart de finaliste de la dernière Ligue des Champions, les dirigeants du Horoya AC ambitionnent cette saison d’aller chercher un trophée africain même s’ils sont conscients que la mission ne sera pas facile et que la bataille sera rude. Pour y arriver, ils ont misé sur Patrice Neveu comme nouveau coach et procédé à un recrutement de qualité à l’intersaison.

Ancien sélectionneur national de la Guinée, de la Mauritanie et de la RDC entre autres, le technicien français est arrivé à Conakry avec deux de ses hommes. Il s’agit de Nicolas Santucci, ancien entraineur des gardiens de but du TP Mazembe avec lequel il a travaillé en Mauritanie et au Smouha SC en Egypte et du préparateur physique Cyril Plouzennec.

À la veille du début de la préparation d’avant saison du Horoya AC, Patrice Neveu et ses hommes ont rencontré ce jeudi 25 octobre à Conakry le Président du club Antonio Souaré et le vice-président Soufiane Souaré pour échanger sur les ambitions et les objectifs du HAC et surtout faire la situation sur l’effectif et le recrutement déjà réalisé.

Pour le Président du HAC, il y a des joueurs partants. «Il y a 3 ou 4 joueurs que je ne voulais pas garder à cause de leurs âges car il fallait injecter du sang neuf. Je ne retiendrais personne qui exprime son envie de partir. Par ailleurs, aucun joueur sous contrat ne partira gratuitement. Tout doit se faire dans les règles de l’art», explique Antonio Souaré.

«En ce qui concerne le recrutement, Nous avons déjà signé de très bons joueurs comme le jeune attaquant ghanéen Patrick Razack et le back gauche Yakubu Hubu. Pour avoir Patrick, nous avons mené une grosse et longue bataille. Il est jeune, c’est ce qui m’a surtout plu. Maintenant, nous laissons les soins à l’entraineur et son équipe de finir le travail de recrutement déjà entamé. Vous avez la main libre. Vous devez faire votre propre évaluation pour retenir les meilleurs. J’ai déjà dit aux joueurs que le nouvel entraineur ne connait personne et que c’est le travail et la performance qui vont déterminer le positionnement de chacun», rassure le Président du Horoya AC.

Patrice Neveu qui rencontre pour la première fois ses joueurs ce vendredi 26 octobre avant de diriger sa première séance d’entrainement, voudrait bosser pendant une dizaine de jours pour évaluer, puis élaguer afin de se retrouver avec un groupe de 28 joueurs. Le club compte actuellement 39 joueurs, d’après ses dirigeants.