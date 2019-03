Horoya-Orlando Pirates: Patrice Neveu veut prendre sa revanche à Conakry

À l’occasion de la dernière journée des phases de poule de la 23ème édition de la ligue des champions CAF, le coach du Horoya, le français Patrice Neveu a fait un point sur le match décisif que son équipe livrera ce samedi 16 mars contre les Sud-africains de Orlando Pirates. C’était au cours de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match qu’il a animée ce vendredi 15 mars, au siège de la fédération Guinéenne de Football.

Conscient de l’enjeu de cette rencontre décisive, Patrice Neveu entend jouer sa qualification et prendre sa revanche après sa débâcle en Afrique du Sud 3-0 face à Orlando.

En dépit de cet engagement affiché, le coach français déplore des absences dans son effectif dont celle de Abou Mangué Camara suspendu pour cumul de cartons et de Baffour Sébé qui est, lui, blessé.

On va jouer ce match tactiquement parce que ce n’est pas comme on joue Platinum. On a cerné techniquement l’adversaire pour nous permettre de nous qualifier afin de filer en quarts de finale.

Le capitaine du Horoya Athletic Club, Ocansey Mandela a rassuré les uns et les autres sur la motivation du groupe afin de prendre leur revanche pour se qualifier pour les quarts de finale de cette ligue des champions.

Le coup d’envoi de Horoya Athlétic Club – Orlando Pirates sera donné ce samedi 16 mars au stade du 28 septembre à l’occasion de la 6ème et dernière journée des phases de poule.