Humanitaire : la fondation Felix Daubige offre des équipements médicaux à la commune de Boffa

Voir un malade couché à terre ou une femme en train d’accoucher à même le sol, voilà entre autres des réalités bien présentes dans les structures sanitaires du pays. Un Guinéen d’origine du nom de Félix Daubige veut bien mettre fin à cette triste réalité. C’est pourquoi, à travers sa fondation qui porte son nom, il a offert un important lot d’équipements médicaux à la commune urbaine de Boffa. La cérémonie de remise de ces équipements s’est tenue ce vendredi 11 janvier 2019, en présence du maire de la commune bénéficiaire et plusieurs ressortissants de la préfecture de Boffa.

Ce don est composé entre autres des lits, des matelas, des béquilles, des blouses, des blocs opératoires, des tables d’accouchement, des tables de consultation.

« Nous souhaitons remercier vivement la fondation Felix Daubige pour cette preuve d’amour et de patriotisme pour le pays, pas seulement pour la population de Boffa, mais pour tous les enfants de la Guinée, parce que vous savez que la santé c’est la base du développement. Sans santé nous ne pouvons rien [faire]. Donc un fils qui pense à cela pour que les femmes dans les maternités n’accouchent plus par terre, pour que les médecins soient dans de bonnes conditions de travail, il faut rendre grâce à Dieu et qu’il ait toutes les bénédictions. Donc au nom de tous les ressortissants de Boffa à Conakry, au nom de toute la population de la Guinée, nous remercions la fondation vivement et nous espérons qu’ils auront le courage et l’énergie pour faire encore plus pour nos populations », a souligné Djenab Camara, cheffe de cabinet du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le maire de la commune urbaine de Boffa, Me Saïdouba Kissing Camara, a rassuré le donateur de l’utilisation judicieuse des équipements pour le bonheur des populations de sa commune : « Ce don d’équipements médicaux va contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de santé de nos populations. Je voudrais aussi rassurer la fondation Félix Daubige que ce don sera effectivement remis aux bénéficiaires, c’est-à-dire au niveau de tous les centres de santé de Boffa et aux postes de santé. Nous demandons également à d’autres de faire la même chose que la fondation Félix Daubige pour participer à l’amélioration des conditions de vie de nos populations. »

Félix Daubige, le fondateur de la fondation du même nom, a expliqué ce qui l’a motivé à offrir ces kits médicaux: « Chaque fois que je viens en Guinée, j’aime visiter les centres de santé. Et je vois que le besoin est là. En tant que Guinéen, la moindre des choses que je peux faire pour contribuer au développement de mon pays, c’est aider ces structures sanitaires. Ce n’est pas la première fois qu’on fait ce genre de don. L’année dernière j’étais venu avec deux conteneurs. On a fait un don d’équipements médicaux à l’hôpital régional de N’Zérékoré et le reste on a distribué aux centres de santé de la capitale. Cette fois-ci ça a été une surprise pour Kindia et Boffa. »