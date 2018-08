IKK, préfet de Siguiri : « L’or a causé un autre mal plus érosif que la dégradation de la nature »

La zone minière de Siguiri située à plus de 800 kilomètres de la capitale Conakry. A cause de cette pierre précieuse, cette région aurifère est devenue cosmopolite. L’orpaillage traditionnel au lieu d’être source de revenu est devenu la cause des conflits domaniaux.

« Paradoxalement, l’orpaillage traditionnel est le plus grand mal qui frappe la préfecture de Siguiri, à travers la prolifération du vol et du grand banditisme, la dégradation de l’environnement, les éboulements mortels, l’utilisation des produits toxiques par les étrangers illégalement installés », a déploré le préfet Ibrahima Kalil Keita.

A l’instar de la dégradation de la nature, le préfet de Siguiri a buté sur les chasseurs et les chefs de districts qu’il a pointés du doigt comme instigateurs des conflits domaniaux. « L’or a causé un autre mal plus érosif que la dégradation de la nature, c’est celui de la société. A cause de quelques grammes d’or qui revient aux bureaux de districts, les habitants des zones rurales oublient les liens de parenté et de fraternité qui les lient, s’entretuent à bout portant avec des armes et incendient les greniers. Certains chasseurs sont devenus des gardiens des terrains litigieux et des placeurs de billets pour les concasseurs », a-t-il précisé.

Les conflits domaniaux ont atteint une proportion inquiétante (43) à date et continuent de secouer la préfecture de Siguiri.

Devant le premier ministre Kassory Fofana et sa délégation, le préfet de Siguiri évoque les conséquences de l’orpaillage artisanale sur la vie sociale dans sa préfecture à travers les conflits domaniaux dans son discours. Tel est le constat fait sur place par la rédaction locale de votre quotidien électroniquece jeudi 23 août 2018.