Immigration : comment l’Europe prise à son propre idéal va s’en sortir ?

La fin de parcours prévue par certains pour l’Aquarius ne signifie pas la fin de l’immigration. Les migrants vont continuer de tenter l’aventure en Méditerranée. La Guinée vient de voir une centaine de jeunes rapatriés par charter, ce week-end. Les vagues de candidats à l’immigration ne faiblissent pas. Un boutiquier du quartier vient de vendre son container de marchandises pour tenter l’aventure. D’autres se préparent à faire de même. ..

Pourquoi le phénomène ne faiblit pas ?

La lutte contre l’immigration ne pourra jamais trouver desolution dans les dualités et les scrupules humanitaires que l’Europe s’est mis au cou. En effet, la lutte en haute mer contre l’immigration est confrontée à un dilemme : le droit maritime international recommande à tout bateau de porter assistance et de sauver des personnes en détresse ou en noyade, seulement, les pays riverains sursaturés ne peuvent plus en recevoir, quant aux pays qui prônent le droit humanitaire et qui n’ont plus de capacité d’accueil obligent d’autres de l’est à accepter un quota d’immigrants, tout en menaçant de reconduire le trop-plein de migrants chez euxvers les premiers pays d’accueil et d’entrée.

Dans ce cercle vicieux, la cacophonie est puérile. Emmanuel Macron a menacé la Hongrie et l’Italie de sanctions. Il a parlé de fonds agricole, des travailleurs détachés, des fonds parlementaires et de l’exclusion de l’espace Schengen (libre circulation). Mais le faisant ainsi, c’est un tirage d’air pour les migrants. Cependant, une chose doit être claire : aucun migrant n’acceptera d’être envoyé en Serbie, en Hongrie ou dans un pays de l’est, et s’ils l’acceptent, ce n’est pas pour y rester longtemps. Le calcul n’est pas bon.

L’Aquarius qui re-pointe son nez avec encore plus de 50 migrants à bord, fait ainsi un ultime voyage humanitaire. Comme prédit il n’y a pas longtemps, ce bateau sera interdit de navigation, puisqu’on entend que le Panama va lui retirer son pavillon, sous la pression de l’Italie qui, comme la Hongrie, est prête à croiser le fer avec Bruxelles et se barricader à l’intérieur de ses frontières. On apprend qu’en Suède, la montée d’un parti populiste fait des appréhensionpartout. Seul Emmanuel Macron ne voit pas ce fait. Angela Merkel est très timorée désormais dans la politique d’accueil des migrants, ce n’est plus une opportunité.

Si les vagues de migrants continuent à ce rythme, les pays européens champions en droits de l’homme et en droits humanitaires vont-ils continuer à faire la fuite en avant ouvont-ils faire comme la Libye, c’est-à-dire réprimer physiquement et corporellement ?

Cette question se pose, puisque rien n’arrête les migrants que les sévices corporels…