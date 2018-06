Inauguration de l’usine militaire au camp Alpha Yaya: discours du ministre de la Défense

Accompagne du ministre d’Etat chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense Nationale, Dr Mohamed Diané, le président de la République, par ailleurs Chef suprême des forces Armées, Pr Alpha Condé, a procédé ce mardi 26 juin à l’inauguration de l’usine militaire de confection d’uniformes et de chaussures militaires.

Cette unité industrielle militaire est basée au camp Alpha Yaya Diallo de Conakry. A cette occasion, le ministre de la Défense a prononcé un bref mais retentissant discours dans lequel il a rendu un vibrant hommage au Chef de l’Etat pour avoir permis en si peu de temps la reconstruction de cette usine militaire qui était à l’abandon depuis trois décennies.

Au-delà de la symbolique de souveraineté que représente cette unité de production de tenues et chaussures militaires pour la Guinée, le ministre Diané se réjouit du fait qu’elle constitue une véritable pourvoyeuse d’emplois et un moyen devant contribuer à réduire un tant soit peu le chômage et booster le développement. Lisez plutôt son allocution :

« Excellence M. le Président de la République, Chef de l’Etat, Commandant en chef des Armées,

C’est avec un immense plaisir que nous vous recevons au Camp Alpha Yaya cet après-midi, quelques mois seulement après votre dernière visite.

Bien qu’étant honoré de votre présence, permettez-moi M. le président, les grandes joies étant muettes, de ne pas faire de discours aujourd’hui car les faits et les actes posés ici, parlent mieux que tous les mots du dictionnaire réunis.

Vous avez promis de reconstruire cette usine de confection de tenues et de chaussures à l’abandon depuis plus de trois décennies, vous avez tenu parole.

Les Forces de défense et de sécurité vous remercient de votre détermination. La Guinée vous dit merci de bâtir, avec nos partenaires, des usines pour créer de l’emploi et de lutter ainsi contre le chômage, la pauvreté et le sous-développement.

Ces différentes réalisations dans nos garnisons ne sont pas le fait du hasard. C’est le résultat de votre politique de réforme audacieuse des Forces de défense et de sécurité, engagée depuis votre élection à la magistrature suprême. Aujourd’hui, l’armée guinéenne se modernise à un rythme soutenu et participe de manière satisfaisante au progrès économique de notre pays, renforçant ainsi ses relations avec la population civile.

Les grands hommes font l’Histoire M. le président. En reconstruisant cette usine, vous marquez de façon indélébile, à travers votre empreinte de bâtisseur, l’Histoire moderne de la Guinée en général et celle de nos Forces armées en particulier.

Puisque j’avais promis de ne pas tenir un discours, permettez-moi de vous dire merci de nous avoir montré le chemin du progrès ; merci d’être un guide éclairé pour les générations montantes ; merci d’être un grand chef des Armées, soucieux de l’amélioration des conditions de vie et de travail de ses soldats ; merci M. le président d’être un grand défenseur des causes justes et nobles. L’armée guinéenne est fière de vous.

Je vous remercie »