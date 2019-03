Inauguration des ateliers TGH plus industries de Renault Trucks dans les installations du Consortium SMB-Winning à Boké.

La représentation de Renault Trucks international a inauguré samedi, 2 mars 2019 sa base 2 des ateliers dénommés TGH dans les installations du Consortium SMB-Winning à Kaboyé, sous-préfecture de Tanènè dans la préfecture de Boké. La rencontre a connu la présence de trois membres du gouvernement et de nombreux autres invités, a constaté la rédaction locale de Guineenews© basée à Boké.

Renault Trucks distributeur exclusif de la marque Renault en Guinée et en Sierra Leone renforce sa capacité operationnelle sur le site minier du consortium SMB-Winning. C’est dans ce cadre que le ministre d’Etat, chargé de l’industrie et de petites et moyennes entreprises (PME), Tibou Kamara a procédé à la cérémonie inaugurale en compagnie du ministre Mamadou Taran Diallo, de l’unité nationale et de celui des hydrocarbures, Diakariaou Koulibaly, des autorités locales, des responsables de la direction générale du Consortium SMB-Winning des communautés riveraines ainsi que de nombreux autres invités.

Ouvrant la cérémonie, le maire de la commune rurale de Tanénè, Oumar Kalabane visiblement heureux, s’est réjoui de l’inauguration de cette base des ateliers de Renault Trucks dans sa sphère geopolitique.

Il dira dans son discours de circonstance que « l’implantation de ce bijou dans sa localité permettra d’accroître les revenus des communautés riveraines qui, selon lui, sont engagées à sauvegarder les biens du consortium et de ses partenaires. Ceci, grâce aux changements multisectoriels lancés à travers la Guinée par le président de la République, Pr Alpha Condé. Le paiement des 0,5% des chiffres d’affaires des sociétés minières permettront de booster le développement de l’ensemble des zones minières de la Guinée. »

« L’initiative, fruit d’une fructueuse amitié rendue possible grâce à la clairvoyance du Président Alpha Condé, vise à promouvoir le secteur minier guinéen. Ce nouveau projet avec 120 travailleurs hommes et femmes, les entreprises minières locales de Boké pourront participer activement à la promotion de l’employabilité des jeunes. Une manière de faire de la Guinée le paradis géologique des investisseurs nationaux et internationaux », a déclaré le président directeur général (PDG) TGH Renault Trucks, Dr Alimou Dialiba.

De son côté, le directeur général adjoint (DGA) des opérations de l’UMS, Thierno Tall, a affirmé que « l’inauguration de cette nouvelle base d’exploitation de la bauxite est de faire du sous-sol guinéen le socle d’un développement local durable au bénéfice de l’ensemble de la population guinéenne. »

« L’un des maillons essentiels pour le fonctionnement d’une entreprise de transports, est la formation », rappelle le vice-président sénior de Renault Trucks, Olivier Saint Meleuc avant de rassurer que « les camions Renault Trucks international sont confortables, moins polluants et moins fatigants. »

« Présente dans le monde des métiers de la Mine depuis 1960, Renault trucks international, est une solution de transports pour les métiers de la mine avec une expertise minière riche. Aussi, elle dispose des produits et des services compétitifs pour une rentabilité optimale avec slogan, disponibilité, productivité, sécurité », à conclu M. Meleuc.

Parlant de la bonne coopération entre la Guinée et la France, le représentant de l’ambassade de France en Guinée, a indiqué que « l’extension des activités minières contribue efficacement au développement de la Guinée ».

Peu avant de couper le cordon inaugural de la plaque de l’amité, Tibou Kamara dira que « par ce geste, Renault Trucks international améliore sa réputation dans le monde de Business ». Et de poursuivre : « Cet événement est d’une portée exceptionnelle dans la mesure où, il permettra de changer les conditions de vie des Guinéens. »

« A Boké, le progrès est visible et significatif. Boké, c’est la plaque tournante de l’économie guinéenne. Et cela traduit toute la politique et la vision du chef de l’Etat, Pr Alpha Condé qui a eu confiance en ses capacités personnelles. Et Boké a profité de cette politique. Cela est un honneur, un mérite pour le président de la République qui est de Boké…», souligné l’émissaire du d’Alpha Condé.

Parlant de l’employabilité des jeunes, le patron du département de l’industrie et des PME dira qu’avec ce projet, la problématique de l’emploi des jeunes est une réalité. Mais dans la vie. « Il n’y a pas de bonheur isolé. Une prospérité ne dure que quand elle est partagée », a-t-il rappelé avant de féliciter Renault Trucks international pour tous ses efforts et bon partenariat avec UMS dans le domaine du transport minier en République de Guinée.