Incendie près du parking des citernes du dépôt de Conakry: le ministère des Hydrocarbures fait le point (Communiqué)  

Conakry, le 12 Mars 2019 – Ce lundi 11 Mars 2019 vers 13 heures 30, deux véhicules garés dans la rue près du parking des camions citernes et appartenant à des individus non encore identifiés ont pris feu pour des causes indéterminées pour le moment.

Aussitôt, l’équipe de la Société Guinéenne des Pétroles (SGP), s’est empressée d’intervenir en mettant en sécurité le parking et le dépôt avec les canons incendie et à toute de suite maîtrisé le feu avec l’appui des Sapeurs-Pompiers.

La Gendarmerie Régionale de Conakry, a immédiatement engagé le déguerpissement des occupants le long du parking.

Aucun blessé n’a été enregistré. Les investigations de la Gendarmerie sont en cours pour déterminer les causes.

Transmis par la Cellule de Communication du Gouvernement