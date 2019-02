Industrie : CIMAF Guinée vise à tripler sa capacité de production

La filiale guinéenne de Ciments d’Afrique, CIMAF Guinée, a organisé samedi 2 février 2019 sa « Family day » pour faire la présentation de vœux de nouvel an 2019 non seulement aux travailleurs de l’usine, mais aussi à leurs familles. Regrouper les travailleurs et leurs familles, c’est une première pour l’usine CIM.

«C’est une journée que nous avons dédiée à la famille CIMAF. C’est une première. Il faut se rencontrer pour se divertir, une manière pour nous de présenter nos vœux de nouvel an. C’est pour que les membres de la famille de chacun sachent où travaillent leur père, leur époux ou épouse, dans quel environnent ils évoluent. C’est ça l’objectif», a fait savoir Bah Alpha Saliou, responsable commercial de CIMAF Guinée.

Selon Fofana Thomas, responsable des Ressources humaines au sein de l’usine, les travailleurs de CIMAF Guinée ont l’habitude de présenter des vœux de nouvel, mais cela ne se limitait qu’entre eux: « Aujourd’hui on se retrouve pour la présentation des vœux de l’an. Habituellement on le faisait entre nous. Mais cette fois nous avons essayé de faire appel aux femmes et aux enfants de nos travailleurs pour fêter ensemble dans la joie. »

Dans son intervention, à l’occasion de cette cérémonie de présentation de vœux, le Directeur général de CIMAF Guinée, Boubacar Touré, a dit qu’il a toujours apprécié les « engagements professionnels » dont les travailleurs font preuve, par les efforts qu’ils ne cessent de fournir de façon quotidienne.

Le fruit de ce travail a permis à l’amorce de l’extension de l’usine, selon lui, afin de tripler sa capacité de production : « Il faut savoir, dire et redire que notre entreprise a su allier la maitrise de son savoir-faire traditionnel et son développement en direction des marchés grâce à nos efforts et notre abnégation. Poursuivant son plan de développement, notre entreprise a déjà amorcé son extension pour tripler sa capacité de production. Il s’agit là d’un nouvel investissement important. Je peux vous affirmer que vos qualités professionnelles, mais aussi personnelles, sont reconnues à tous les niveaux. Je n’oublie pas que la réussite de notre entreprise, c’est grâce à des femmes et des hommes comme vous que nous la devons. »

Pour terminer, M. Touré a une fois de plus remercier ses collaborateurs pour le « bon travail accompli » en 2018, et les a invités à redoubler d’ardeur pour que l’année 2019 soit meilleure.