Industrie et PME: le ministre Tibou présente le bilan chiffré de son département

Le ministre d’Etat en charge de l’Industrie et des PME, Conseiller spécial du chef de l’Etat, Tibou Kamara, était le 7ème ministre du gouvernement à présenter à la presse le bilan et les perspectives de son département, ce lundi 25 février, à Conakry.

Ce bilan chiffré a porté sur la promotion de nouvelles industries qui, selon Tibou Kamara, passe de : 3 avant 2010 à 9 actuellement pour les industries métalliques, 1 avant 2010 à 5 actuellement pour les industries de ciment ; 1 avant 2010 à 3 actuellement pour les minoteries ; 1 avant 2010 à 6 actuellement pour les industries plastiques ; 1 avant 2010 à 4 actuellement pour les savonneries.

A cela s’ajoute, a-t-il poursuivi, la formation de 730 dirigeants de PME de femmes et de jeunes en gestion d’entreprises, gestion financière et comptable, techniques de production et de commercialisation, teinture, saponification, transformation de fruits et légumes et de karité ; la signature de contrats de sous-traitance avec certaines sociétés minières ; la création d’un répertoire de 1 500 PME identifiées dans divers secteurs de l’économie ; l’acquisition du complexe immobilier de Petit Simbayah abritant la direction nationale des PME, le centre d’appui aux PME (CAPME) et le projet de renforcement de la compétitivité des PME (PRECOP).

Egalement, Tibou Kamara a fait état de : la construction, sur financement du BND, d’un bâtiment R+3 qui abrite les bureaux et les laboratoires de métrologie, d’analyses et d’essais ; la construction, sur financement de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), d’un immeuble abritant le centre de documentation en propriété intellectuelle.

Selon le ministre d’Etat, 19 brevets d’inventions ont été délivrés dont deux primés en or ; la labellisation du café Ziama, de l’ananas baronne de Friguiagbé et de Maférinyah et marque collective du riz Bora dénommé « Fanyi » ; la structure guinéenne de propriété industrielle classée 2ème en 2015 et en 2018 sur les 17 pays membres de l’OAPI, sont entre autres réalisations du ministère de l’Industrie et des PME.

Dans le domaine de l’agro-alimentaire, Tibou Kamara a annoncé que 700 normes élaborées, du génie civil/BTP et de l’environnement dont 65 ont été homologuées au niveau de la CEDEAO.

Pour conclure, Tibou Kamara a annoncé la cérémonie officielle de remise des trophées de la 1ère édition du prix guinéen de la qualité, institutionnalisé par décret présidentiel, en mois de mai 2019.