Insécurité à Labé : Quatre magasins cambriolés dans la même nuit

En plus des braquages à main armée qui sont devenu monnaie courante, les malfaiteurs continuent à défoncer boutiques et magasins dans la commune urbaine de Labé. Pas plus tard que dans la nuit du vendredi à ce samedi 08 septembre 2018, des quidams ont cambriolé quatre magasins dans la même nuit. Des téléphones androïdes, des écrans plats et autres appareils électroniques de valeurs ont en quantité ont été emportés par les voleurs.

La marchandise s’élèverait à plus de 40 millions GNF selon l’une des victimes qui était visiblement sous le choc. Ainsi, les gestionnaires des quatre magasins dévalisés entendent porter plainte contre la société de gardiennage qui avait en charge de veiller sur leurs biens. « Ils sont passés par le toit pour entrer dans les quatre magasins. Donc, comme nous avons des gardiens affiliés à la société SOGUIG (société Guinéenne de gardiennage) c’est à eux que nous allons demander des comptes », a brièvement laissé entendre Alpha Diallo l’une des victimes.

Saisi sur le sujet, Mamadou Tely Baldé l’administrateur du marché central de Labé soutient qu’une réunion d’urgence se tiendra dans les prochaines heures entre les responsables de la corporation pour tenter de freiner l’élan dévastateur de l’insécurité qui devient de plus en plus grandissant dans la ville de Labé où il ne se passe plus une semaine sans que les bandits ne se fassent entendre. « Nous allons vite prendre des dispositions afin qu’on puisse se tourner vers les autorités pour solliciter leur accompagnement car ça ne peut continuer ainsi. Chaque matin, on trouve une boutique ou un magasin dévalisé », déplore-t-il.

Le dernier magasin vandalisé remonte à la semaine dernière avec plus de 8 millions de francs guinéens emportés.