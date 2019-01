Insécurité : arrestation d’un coupeur de route récidiviste à Labé

La brigade de gendarmerie routière a réussi un grand coup de filet de Labé. Elle a, récemment mis le grappin, à Komba, une localité située entre Labé et Koundara, sur Thierno Moussa Diallo, un présumé coupeur de route sur la route internationale Labé-Sénégal via Koundara. Ce présumé malfrat serait très connu des milieux carcéraux de Boké et Mamou à en croire aux responsables du tribunal de première instance de Labé.

Le prévenu contre lequel des preuves palpables seraient disponibles est depuis en détention à la maison centrale de Labé. Ansoumane Douno, le procureur du tribunal de première instance de Labé a été clair: « c’est un grand bandit. Un coupeur de route qui a participé à plusieurs attaques à main armée entre Conakry et Mamou, entre Mamou, Pita et Labé. Il a même été arrêté une fois à Boké. On ne sait pas comment il a pu s’en sortir. Il dit qu’il a du diamant, alors que ce n’est pas du diamant, c’est des pierres noires. Quand j’ai demandé, on me dit que non quand on lave ça devient du diamant », explique le procureur de la république près le tribunal de première instance de Labé.

« Cette fois ci, il sera jugé et on va le transférer. On fera en sorte qu’il ne sorte plus. Nous avons des preuves palpables contre lui », estime M. Ansoumane Douno.

Il faut, par ailleurs, rappeler que des attaques à main armée sont quasi récurrentes sur la nationale numéro 1 Labé – Conakry mais aussi sur la route internationale Labé –Sénégal via Koundara où très souvent les coupeurs de route règnent en maitres absolus.