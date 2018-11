Insécurité – Labé : une journée sans commerce ce Lundi en hommage au cambiste abattu.

L’assassinat de Mamadou Bobo Diallo (cambiste) à son domicile au quartier Safatou 1 par des inconnus samedi dernier qui l’ont criblé de balles continue d’alimenter les débats dans la commune urbaine de Labé. Pour manifester leur soutient et dénoncer l’insécurité qui monte en flèche, les commerçants de Labé observent ce lundi 26 novembre 2018 une journée sans activités, a appris Guinéenews©.

A l’occasion, le marché central et les marchés parallèles sont restés fermés. En plus, boutiques et magasins de leur pourtour sont également cadénacés par les occupants des lieux qui ne se sont pas présentés ce lundi. Ce, pour exprimer leur solidarité à Mamadou Bobo Diallo lâchement assassiné dans son salon par des quidams. Seul, le marché à condiment était opérationnel dans la matinée.

Par ailleurs, les institutions bancaires et autres agences de micro-finances, elles, sont opérationnelles, a constaté sur place la rédaction locale de votre quotidien électronique Guinéenews© basée à Labé.