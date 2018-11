Insécurité : un cambiste abattu par des bandits à Labé

Il s’agit d’une attaque spectaculaire qui s’est produit ce samedi 24 novembre 2018 aux environs de 19 heures au quartier Safatou de la commune urbaine de Labé où des bandits armés jusqu’aux dents ont abattu un cambiste qui, après une journée de travail, voulait rentrer avec son sac à domicile. Arrivé chez lui, Mamadou Bobo Diallo a été surpris par les quidams qui auraient tiré sur lui à bout portant, a appris Guinéenews©.

Mamadou Mouminy Diallo neveu de la victime, tente de revenir sur les faits. « C’est mon oncle, il s’appelle Mamadou Bobo Diallo. Selon les informations qu’on a présentement, il a été suivi du marché jusqu’à son domicile. À sa décente car il était à bord d’une moto-taxi, ils l’ont aussitôt fusillé aux pieds. Il aurait reçu 6 balles. Et les voisins sont aussitôt arrivés. C’est entre-temps que les assaillants ont pris la fuite », explique-t-il.

Visiblement sous le choc, Aissatou Diouldé Diallo l’épouse de la victime a brièvement laissé entendre ceci : « les tirs nous ont tous paniqués et pour l’instant on ignore s’ils ont emporté ou pas son sac ; et jusqu’à maintenant je suis secouée. Vous savez, quand il est descendu de la moto-taxi ils l’ont directement suivi dans la maison où ils l’ont fusillé au niveau du salon. Le sang est toujours sur place et en quantité au salon. Ils ont tiré 7 balles. »

Selon le médecin traitant, la victime vient de succomber à des blessures.