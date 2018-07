Installation des conseils communaux: l’UFDG accuse le ministre Bouréma de vouloir créer une crise politique

C’est un Vice-président de l’UFDG, très remonté contre la décision du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation qui a joint ce mercredi 4 juillet votre quotidien Guinéenews. Dr Fodé Oussou qui se trouve présentement hors du pays, a violemment réagi à la décision du ministre Bouréma Condé qui annonce dans les prochains jours l’installation des conseils communaux dans les circonscriptions qui ne font l’objet d’aucun différend électoral.

Selon Dr. Fodé Oussou Fofana, cette décision du ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation va contribuer à créer de nouvelles crises politiques dans le pays. «J’ai lu dans la presse que Bouréma Condé a annoncé l’installation des conseils communaux sans s’être entendu avec les acteurs et les partis politique. Le ministre Condé a pris une décision unilatérale dans le seul et unique but de créer une crise politique dans le pays que nous n’accepterons pas. Malheureusement, quand tu as affaire avec des personnes incompétentes, voici les conséquences. Les personnes intelligentes discutent toujours avant de prendre toute décision», a-t-il regretté.