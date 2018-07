Installation des exécutifs communaux non sujets à problèmes : L’UFR pas opposée à l’option

Au sortir de la 24ème session du comité de suivi du dialogue inter-guinéen, le chef de la délégation de l’UFR (Union des Forces Républicaines), Dr. Ibrahima Deen Touré se dit favorable à la mise en place des conseils communaux dans les circonscriptions qui ne font l’objet de contentieux électoral, a-t-on constaté sur place.

Lisez plutôt la réaction du président du groupe parlementaire ‘’Les Républicains’’ au sortir de la réunion !

«Nous avons obtenu un point de convergence. Il s’agit de l’installation des conseils et des exécutifs communaux dans les collectivités qui ne souffrent de contentieux électoral. D’ailleurs, dans les semaines qui suivent, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et également le président du Comité de suivi du dialogue politique inter-guinéen, Bouréma Condé va procéder à la mise en place des conseils communaux. L’UFR souhaite la mise en place de tous les exécutifs communaux et nous espérons que nous avons seulement quelques jours pour y arriver. Sur 342 circonscriptions communales, il n’y a que 12 où il y a des problèmes. Nous pensons qu’on va pouvoir dépasser cela car, il faut que les communes aient leurs exécutifs. C’est tellement important que cela gêne le développement local. Nous ne sommes pas loin de la solution», a-t-il expliqué en substance.