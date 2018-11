Jean Amadou Tigana : pourquoi je suis venu en Guinée

«Je suis d’abord venu pour une visite de courtoisie et de discussions avec le président Antonio Souaré.»

De la Gauche à la Doite, Antonio Souaré, Jean Tigana et Me Abega.

Interrogé Guinéenews sur les dessous de sa visite en Guinée, l’ex-footballeur franco-malien, Jean Amadou Tigana déclare : ‘’il n’y a pas de dessous… J’ai été invité par le président Antonio Souaré et j’ai accepté cette invitation. Car, il est très proche de Me Abega qui est un ami d’enfance pour moi. Je suis venu d’abord pour une visite de courtoisie et de discussions avec le président de la fédération Guinéenne de football afin de voir un peu les choses.’’

Parlant de sa carrière, l’hôte d’Antonio Souaré précise que son retrait du milieu sportif remonte depuis 6 ans. Il évoque des sollicitations dont il fait objet de la part de la Chine et d’autres pays. L’ex-entraîneur de l’Olympique de Lyon (OL) déjà satisfait de l’ambiance et de la convivialité dans lesquelles il a effectué cette première prise de contact, compte revenir très prochainement en Guinée.