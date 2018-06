Journées de l’élevage: le député de Labé met en garde contre toute volonté d’appâter les citoyens

En marge de la célébration de la fête de Ramadan ce vendredi 15 juin dans la commune urbaine de Labé, précisément à Bowloko, les autorités locales ont formulé des bénédictions pour l’ensemble des fidèles musulmans. Ce fut également une occasion pour elles de se prononcer sur l’actualité locale, a constaté Guinéenews.

Après le sermon, El Hadj Thierno Mohammadoul Badrou Bah a présenté les autorités et élus ayant effectué le déplacement. Ensuite le grand imam de Labé a rappelé l’événement qui pointe à l’horizon qui n’est rien d’autre que l’arrivée du chef de l’État dans le cadre de l’organisation des journées nationales de l’élevage qui se tiendra les 23 et 24 juin prochain dans la capitale du Fouta Djallon.

À son tour de parole, Mamadou Cellou Baldé, le député uninominal de Labé n’est pas allé par quatre chemins pour faire des mises en garde à l’endroit des organisateurs de cette fête. «Que Dieu nous fasse bénéficier de toutes les bénédictions liées à cet événement et qu’il nous éloigne du contraire. Le chef de l’État est chez lui partout en Guinée et Labé fait partie de ce territoire. Il a été dit que c’est une rencontre des éleveurs qui se mobilisent pour rallier le centre urbain de Labé, nous demandons au tout-puissant de les faire bénéficier de la fête. Et nous demandons aux organisateurs d’éviter tout ce qui est division et frustration entre les populations. Nous savons que la population de Labé est accueillante. Que Dieu nous évite un cadeau empoisonné», a souhaité le député uninominal de Labé.