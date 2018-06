Journées de l’éleveur à Labé : les artistes annoncent de la belle manière les couleurs

Pour que les journées nationales de l’élevage, qui démarrent ce samedi à Labé, connaissent une mobilisation populaire, les organisateurs notamment Sanoussy Bantama Sow, ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, ont offert un spectacle inédit au public de la ville hôte la nuit dernière. A l’occasion, le stade régional El Hadj Saïfoulaye Diallo a fait son plein.

Des grosses pointures de la musique guinéenne comme Djély Sayon Kouyaté, Oudy 1er, le duo Tour-Tour, Mamadou Thug, Lama Sidibé, Fodé Baro et tant d’autres ont tenu le public en haleine jusque tard dans la nuit. À travers des messages de paix, d’entente et de cohésion, ces vedettes ont invité le public de Labé à répondre massivement aux événements de samedi et dimanche, a constaté sur place Guinéenews.

Pour rappel, le chef de l’État sera reçu ce samedi matin à Labé pour le lancement des journées nationales de l’Élevage. Selon Sadou Kéita, le gouverneur de région, Alpha Condé, après sa réception à l’aéroport, procédera à l’inauguration du siège de la MUFFA (mutuelle financière des femmes Africaines). Ensuite, le président de la République visitera, nous apprend-on, le chantier de l’université de Hafia puis il se rendra à Pita avant de finir par le stade régional de Labé pour la grande cérémonie.

Déjà sur place dans les rues de la commune urbaine de Labé, on constate un grand déploiement des forces de défense et de sécurité et plusieurs axes routiers sont pour le moment fermés à la circulation.