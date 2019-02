Justice : de lourdes peines dans le procès sur l’assassinat de Mme Boiro

La décision du tribunal criminel de Dixinn est tombée ce lundi 4 février dans le dossier sur l’assassinat en 2012 de Madame Aïssatou Boiro, ancienne directrice du Trésor public, et l’ingénieur télécom Paul Temple Cole. Dans sa longue décision, le tribunal a condamné deux groupes à la réclusion criminelle a perpétuité et lancé un mandat d’arrêt contre certains.

Des condamnés à perpétuité, il y a les célèbres Mohamed Diallo alias Junior et Mohamed Sankhon.

Si Me Slifou Béavogui, l’un des avocats de la partie civile, exprime sa satisfaction, Me Abou Sylla estime que le procès a été bâclé et que le droit n’a pas été dit dans cette affaire. « Il n’y a pas de fait sans cause. Madame Boiro et Paul Temple Cole n’ont pas été tués pour rien. Il y a certainement des commanditaires qui devraient comparaître dans ce dossier. Mais, même un planton n’a pas comparu », a déploré l’avocat.

Nous reviendrons sur l’intégralité de la décision.