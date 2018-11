Justice – Guinée : le projet de la loi anti-corruption validé

« La lutte contre la corruption est un couteau à double tranchant. Il coupe devant comme derrière. Les textes s’occupent aussi bien du corrupteur que du corrompu. C’est pour dire aux poursuivants d’être vraiment très attentifs, très vigilants et surtout intègres dans leur profession pour éviter de tomber eux-mêmes dans les mailles de la loi»

La Guinée vient d’adopter et de valider le projet de la loi anti-corruption. C’est le fruit de trois jours de travaux à Conakry qui a réuni plusieurs acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption en Guinée notamment des représentants des tribunaux, des magistrats, des agents de la Gendarmerie, de la police et des acteurs de la société civile. Ils ont échangé sur l’application de la loi portant sur la prévention, la détection et la répression de la corruption.

Initiée par le directeur national de la Législation, cette rencontre visait à réfléchir sur la déclaration du patrimoine par les personnalités, les procédures de réception des plaintes, des dénonciations et la protection des lanceurs d’alertes. Selon Mohamed Lamine Kaba, le dispositif réglementaire contre la corruption est aujourd’hui renforcé avec la participation de tous les acteurs.

Pour le conseiller du ministre de la Justice, Hassane 2 Diallo, la Guinée veut « se mettre en première ligne dans le cadre de la lutte contre la corruption en mettant à jour sa législation » par rapport à certains défis. A l’en croire, cette initiative ne date pas d’aujourd’hui. « Elle a commencé depuis très longtemps et s’est amplifiée avec le lancement des états généraux de la justice qui avaient, à juste raison, relevé l’impunité comme l’une des causes de la défectuosité de la justice », note-t-il.

Aujourd’hui, s’est-il réjoui, ces textes adoptés de permettront de traquer aussi bien les corrupteurs que les corrompus. Car, souligne le conseiller du ministre Cheick Sacko, « la lutte contre la corruption est un couteau à double tranchant. Il coupe devant comme derrière. Les textes s’occupent aussi bien du corrupteur que du corrompu. C’est pour dire aux poursuivants d’être vraiment très attentifs, très vigilants et surtout intègres dans leur profession pour éviter de tomber eux-mêmes dans les mailles de la loi».

Enfin, dira-t-il, « la réforme engagée depuis 2011, notamment dans le secteur de la justice mènera à des édifications de l’Etat de droit que le nouveau régime s’est proposé de construire dans notre pays ».

« Nous sommes fiers de planter des grains que nous espérons porter beaucoup de fruits dans un avenir proche avec cette nouvelle Direction nationale de la Législation. Le PNUD est en train de finaliser un nouveau projet de lutte contre la corruption qui va venir grandir le portefeuille de la gouvernance. Mon institution se tient prête à vous accompagner », a déclaré, au nom du PNUD, M. Olivier.