Justice – TPI de Kaloum : les enseignants condamnés interjetteront appel (Avocat)

Me Salifou Béavogui, l’avocat des enseignants condamnés ce lundi 26 novembre pour ‘’attroupement illégal’’ a confié à Guineenews qu’il va interjeter appel contre la décision du tribunal de première instance de Kaloum. «Je me réjouis de la libération de mes clients mais, il me faut protester contre leur condamnation. Ce n’est pas normal que leurs casiers judiciaires soient salis pour des faits qui ne sont pas établis à leur égard », a réagi l’avocat quelques heures après la condamnation de ses six clients à six mois de prison, chacun, assortie de sursis.

Jeudi 22 novembre dernier, les enseignants Sékou Condé, Joseph Bangoura, Idissa Sylla, Yenne Joseph Traoré, M’bany Kany Sangaré et Daouda Kéita ont été interpellés au marché Niger et placés sous mandat dans la foulée d’un sit-in organisé par le SLECG (Syndicat Libre des Enseignants de Guinée). Cinq jours après, c’est-à-dire ce lundi 26 novembre, ils ont été condamnés par le juge Ibrahim Kabèlè Bangoura du tribunal de Kaloum.