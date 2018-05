Kabine Komara sollicité pour le Forum Mondial de Horaris au Portugal

Sous le patronage du président du Portugal s’ouvre ce vendredi le Forum Économique Mondial de Horaris à Cascais près de Lisbonne, la capitale du pays de Cristiano Ronaldo.

Dans un contexte international caractérisé par tant d’incertitudes, le thème de cette année est : « Comment Inspirer notre Futur ».

Pour discuter de cette complexe problématique qui touche tous les domaines de l’activité humaine, près de 300 personnalités de haute renommée ont été conviées.

Dans ce lot que l’ancien premier ministre guinéen Kabine Komara a été sollicité par le comité d’organisation pour animer un panel de haut niveau sur la thématique sur la Paix Bleue. Il s’agira d’examiner les menaces qui planent sur la sécurité internationale dans un contexte de raréfaction des ressources hydriques et de tensions géopolitiques liées au contrôle de l’eau dans le cadre des eaux transfrontalières.

A rappeler que l’ancien Haut-Commissaire de l’organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) vient de publier un livre préfacé par le président sénégalais Macky Sall. À cet égard, ce dernier n’a pas manqué de le féliciter pour le travail abattu. « M. Komara a fait une œuvre d’utilité publique en écrivant ce livre non sur la base d’agrégats théoriques, mais à partir d’un diagnostic critique et factuel de l’existant », s’est-il réjoui avant d’espérer que « sa production fera autorité parmi la nomenclature des ouvrages de référence consacrés à la gestion des ressources en eau ; d’autant plus qu’il a eu l’heureuse idée d’agrémenter le sien d’une annexe illustrative (cartes, tableaux) de la situation de l’eau dans le monde et des projets et réalisations de l’OMVS ».

Cette appréciation remarquable du président sénégalais à l’égard de Komara sur ce sujet ainsi que celle de Eric Orsenna, membre émérite de l’académie française, qui a écrit la quatrième couverture du livre de komara, ont tout naturellement retenu toute l’attention des organisateurs dudit forum.

Il aura à confronter en plénière ses idées avec trois autres personnalités de renom que sont Son Altesse le Prince El Hassan bin Talal de Jordanie, l’ancien Premier ministre de Corée M. Han Seung Soo qui est aussi l’Envoyé Spécial des Nations unies pour l’Eau et la Réduction des Risques de catastrophes. La troisième personnalité est SE Danilo Turk, ancien président de la Slovénie.

Auparavant, un dîner restreint sera offert par le président portugais à 10 personnalités triées sur le volet dont le Guinéen Komara.

La télévision portugaise Portugaise News Channel a pour sa part prévu une interview des personnalités sélectionnées pour recueillir en fin de session leur vision du futur à la lumière des échanges stratégiques qui alimenteront les études de prospective.