Kankan: au secours, le service de la protection civile en détresse !

Les populations de la commune urbaine de Kankan et environs sont sevrées des services de la protection civile communément appelée les sapeurs-pompiers depuis un mois. Et pour cause, une panne de pneus du vieux fourgon d’incendie et de l’ambulance.

Ces deux véhicules affectés à la protection civile pour faire face à ses différentes interventions sur les fronts d’incendie et de secours aux sinistrés ou accidentés de la ville de Kankan, sont immobilisés depuis des lustres dans la caserne des sapeurs-pompiers, sise à Missira, précisément au niveau de l’ex-aéroport.

Selon le capitaine Boubacar Diallo, commandant adjoint de la protection civile de Kankan, le fourgon d’incendie et l’ambulance sont inopérationnels à cause d’un manque de pneus pour le premier et de mémoire pour la deuxième.

« C’est le 16 mars que notre camion d’intervention s’est immobilisé pour faute de pneus. Et comme vous le constatez, les six pneus sont hors d’usage et ne permettent plus au camion d’intervenir sur le terrain. Quant à l’ambulance, elle est en panne de mémoire et de batterie », a-t-il expliqué.

A en croire le capitaine Diallo, depuis cette immobilisation, les autorités locales à tous les niveaux de Kankan que celles de la direction générale de la protection civile à Conakry, ont été informées. Mais jusqu’à présent, il n’y a aucune réaction de leur part.

D’où l’appel du commandant adjoint de la protection civile de Kankan à toute personne de bonne volonté, ONG, Institutions nationales ou étrangères afin de sortir ce service de cette situation assez lamentable. Car selon lui, outre la nécessité de réparer ce vieux camion, la ville de Kankan au regard de sa grandeur, a besoin au moins de trois autres camions de sapeur-pompier pour répondre efficacement aux besoins des populations.

En attendant que cet appel ne tombe dans de bonnes oreilles, les citoyens de la ville de Kankan sont laissés pour compte dans la gestion des nombreux cas d’incendies qui surviennent ces temps-ci à travers la ville.