Kankan : le Lycée d’Excellence, ce bijou abandonné dans la broussaille !

Réalisé dans le cadre de la fête tournante de l’indépendance que la région de Kankan a abritée en début d’année, le Lycée d’Excellence sis au quartier Kankan-Koura reste encore fermé. Et vraisemblablement, ce complexe scolaire attendrait encore pour sa mise en service.

Ceci est d’autant plus évident qu’à quelques jours seulement du début de l’année scolaire, rien ne semble être mis en œuvre par les autorités pour l’opérationnalisation dudit lycée. Outre le non-recrutement du personnel de gestion, le complexe scolaire serait totalement dépourvu d’équipement.

Ce qui fait qu’à la fin du mois de septembre, l’enceinte du Lycée d’Excellence de Kankan-Koura est partagé d’une part, entre la broussaille et d’autre part, les champs de maïs, d’arachide et d’haricot.

Plusieurs fois sollicité pour en savoir davantage sur les éventuelles dispositions en cours pour l’ouverture effective de ce complexe scolaire dédié à l’excellence, le Directeur Préfectoral de l’Education (DPE) de Kankan, Namory Keita, a indiqué au téléphone être dans des réunions préparatoires de la fête du 02 Octobre. Et les promesses de me revenir n’ont jusque-là pas été honorées.

D’ici là, le Lycée d’Excellence de Kankan-Koura, construit dans le cadre des festivités tournantes de l’indépendance et qui devrait abriter les meilleurs élèves du préuniversitaire de la région, reste fermé. Ce, depuis la fin des travaux et la remise officielle du complexe à la fin de l’année 2016, à M. Ibrahima Kourouma, alors ministre de l’Enseignement préuniversitaire et de l’alphabétisation via le général Bourema Condé.