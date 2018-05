Kassory à la Primature: réactions mitigées des citoyens à Conakry

La nomination de Ibrahima Kassory Fofana à la Primature ne fait pas l’unanimité au sein de l’opinion à Conakry. Alors que certains y voient une opportunité pour booster le développement de la Guinée, d’autres estiment que cette venue de l’ancien ministre d’Etat chargé de l’Investissement et du Partenariat Public-Privé à la Primature ne fera qu’enfoncer davantage le pays dans la pauvreté. Lisez plutôt les réactions de certains citoyens que Guinéenews vous livre ici.

Samoura Aboubacar, étudiant à l’université de Gamal Abdel Nasser, a, quant à lui, salue la décision du professeur Alpha Condé et appelle Kassory Fofana à s’investir davantage pour l’emploi des jeunes.

«Cette nomination vient à point nommé. Parce qu’un pays ne doit pas rester sans gouvernant. Si c’est la volonté du président de la République, on ne peut que nous réjouir de cette nomination de M. Kassory Fofana comme Premier ministre. Nous espérons seulement qu’il pourra apporter un plus pour le développement de la Guinée et surtout s’investir pour l’épanouissement de la jeunesse surtout que le taux de chômage est élevé. Je me réjoui de la venue de Ibrahima Kassory Fofana à la Primature parce qu’on a vu ce qu’il a pu faire en tant que ministre d’Etat chargé de l’Investissement et du Partenariat Public-Privé. Il a encouragé les investisseurs à venir», a souhaité le jeune chômeur.

Sur la même lancée, Touré Mandjou estime que les expériences acquises par Kassory Fofana depuis la deuxième République vont lui faciliter la nouvelle tâche qui lui est assignée et contribuer à booster l’économie de la Guinée.

«Je suis satisfait de cette nomination de Kassory Fofana à la tête du gouvernement. Selon moi, il a beaucoup d’expériences au sein de l’administration guinéenne. J’espère qu’il va apporter un petit plus pour le développement de notre nation. Donc, j’attends à ce qu’il soit un rassembleur et surtout qu’il puisse aider la jeunesse. Par exemple moi qui vous parle, j’ai fini mes études, mais je n’ai pas eu d’emploi encore. Parce qu’il n’y a pas d’opportunités d’emploi pour les jeunes. Ouvrir la porte aux Investisseurs privés et développer le secteur privé surtout qu’il a de l’expérience dans ce cadre.»

Salif Touré abondant dans le même sens, souhaite aussi que le nouveau chef de gouvernement œuvre pour l’épanouissement de la jeunesse.

«Comme c’est le président qui choisit qui il veut. On attend à ce que Ibrahima Kassory Fofana va s’investir à ce que les jeunes aient de l’emploi en facilitant l’arrivée des investisseurs en Guinée. J’ai confiance en lui avec l’expérience qu’il a. Je sais qu’il sera à la hauteur des attentes de la population guinéenne.»

Abdoulaye ‘’Portos’’ Diallo affirme que cette nomination de Kassory comme Premier ministre est un non-événement. Selon lui, la Guinée a besoin de sang neuf pour sortir de l’ornière.

«C’est les mêmes personnes qui reviennent à chaque fois pour diriger le pays. Donc à un moment donné, il faudra revoir cette stratégie et permettre à nouvelles personnes à montrer leurs capacités. En quelque sorte, c’est devenu de la routine et ce qui fait que jusqu’à présent la Guinée est en retard et nous enfonçons de plus en plus dans la pauvreté et la mal gouvernance. J’espère quand même que Kassory Fofana pourra tirer les leçons du passé surtout par rapport aux rumeurs qui font état qu’il est parti avec beaucoup d’argent de la Guinée au temps du feu président Lansana Conté. Mais on estime qu’il va utiliser l’expérience qu’il a pour aider la Guinée à se développer

afin de sortir de la pauvreté », a-t-il déclaré.

Amadou Oury Bah, électricien de son état se dit déçu de la nomination de Kassory comme Premier ministre. Pour lui, ceci ne pourra qu’empirer la situation du pays.

«Si le Pr Alpha Condé n’a trouvé personne pour la Primature sauf Kassory, c’est juste contribuer au retard de la Guinée. Car, tout le monde a appris ce qu’il a fait avant de s’exiler aux Etats-Unis. Peut-être, ce sont des rumeurs, mais j’ai peur que l’histoire ne se répète une nouvelle fois. On est déjà pauvre si on vole le peu qu’on a, ce serait pire pour nous», a-t-il estimé.

Ibrahima Kassory Fofana est désormais chargé de la mise en place du futur gouvernement. En attendant, les affaires courantes des départements ministériels sont gérées par les Secrétaires généraux.