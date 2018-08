Kassory aux Kouroussakas: «votre mobilisation démontre que Kouroussa ne bougera pas et ne changera pas envers le Pr Alpha Condé»

C’est aux environs de 14 heures 20 minutes hier samedi 25 août que le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, accompagné d’une forte délégation, a été réceptionné à la Maison des jeunes. Malgré une forte pluie qui s’est abattue sur la ville, les populations de Kouroussa sont sorties pour accueillir le Premier ministre.

Après le discours du préfet de Kouroussa, Souleymane Keïta qui lui a souhaite la bienvenue, le Premier ministre a pris la parole pour remercier les populations de Kouroussa pour l’accueil. « Je voudrais, au nom de l’importante délégation qui m’accompagne, vous dire merci pour cette grandiose mobilisation qui témoigne à n’en pas douter de l’attachement de Kouroussa à son illustre fils, le Pr Alpha Condé. Je voudrais vous adresser ses chaleureuses et fraternelles salutations. Votre mobilisation donne le témoignage de ce que nous apprenons a Conakry est totalement faux. Il n’y a pas de doute : » Kouroussa c’est Pr Alpha Condé… – Pr Alpha Condé, c’est Kouroussa ! » Nous sommes heureux de faire ce constat aux vendeurs d’illusion qui tentent de démoraliser, de déstabiliser… Vous venez de démontrer que Kouroussa ne bougera pas, Kouroussa ne changera pas. Ce que je souhaite dire aux citoyens et aux citoyennes de Kouroussa, est ceci: les Guinéens savent, le monde entier sait que notre champion, le Pr Alpha Condé a hérité d’une situation économiques les plus catastrophiques. Il a commencé à sortir la Guinée de l’endettement excessif qui pesait sur les finances publiques. Il a entrepris la reconstruction de l’administration et mettre en place un système légal, en ce qui concerne la loi. Il veut redonner à la Guinée son image d’antan, l’image d’un pays prospère qui compte dans l’arène internationale. Ce qui lui a valu la reconnaissance de ses pairs qui l’avaient élu à la tête de l’Union Africaine. Il a posé les bases infrastructurelles de ce pays. Notamment l’énergie … D’ici deux ans, la Guinée sera un pays exportateur d’énergie. Cela suppose que tous nos besoins en énergie pour le ménage, en énergie domestique, tous nos besoins seront satisfaits. Le président a entrepris la reconstruction de notre réseau routier, grâce à son imagination. En créant les fêtes nationales tournantes, il a changé le visage de nos principales villes. Il a trouvé pour la Guinée les moyens financiers pour suivre son développement économique et social en mobilisant les ressources au niveau de nos partenaires au développement. Il s’agit des partenaires occidentaux. Nos adversaires » opposants » ne dorment pas. Ils savent que le Pr Alpha Condé a les moyens de sa politique et ils veulent nous empêcher de travailler. Ceux qui prétendent qu’il n’a rien fait en Haute Guinée, je le disais hier à Kankan… comparerez les villes de la Haute Guinée d’hier à celle d’aujourd’hui ! Mais j’ai quelque chose à vous demander et à vous suggérer. Demandez à ces vendeurs d’illusions qui disent que le Pr Alpha Condé n’a rien, qu’est-ce qu’ils ont fait pendant 50 ans. Ces opposants ont aussi géré le pays. Poser leur la question sur ce qu’ils ont fait quand ils géraient la Guinée. Qu’est-ce qu’ils ont fait pour Kouroussa?

Pourquoi n’ont-ils pas construit Faranah comme Yamoussoukro ? Alors Kouroussakas, soyez patients ! Le Président a un plan pour vous. Il a le cœur pour vous. Il est engagé à construire Kouroussa. Il est engagé à construire la Haut Guinée, la Moyenne Guinée, la Basse Guinée et la Guinée Forestière. Le Pr Alpha Condé a des ambitions et des projets pour vous…… »