Kassory Fofana : pourquoi GPT et le RPG ont fusionné

Le désormais ex-président du parti GPT (Guinée Pour Tous) et par ailleurs, ministre d’Etat à la Présidence chargé des Investissements et du Partenariat Public-Public, Dr. Ibrahima Kassory Fofana a officiellement donné ce samedi 19 mai, les raisons de la fusion de son parti avec le RPG Arc-en-ciel, le parti au pouvoir. C’était au cours de la traditionnelle assemblée générale du parti présidentiel à Gbessia.

Voici en intégralité les raisons évoquées

«La situation actuelle de notre pays nous interpelle tous à un sursaut national, sursaut devant nous conduire à dépasser les divergences pour aller vers l’essentiel, faire face aux impératifs de développement de notre pays.

Ainsi, après une profonde analyse de cette situation, il apparaît que nous sommes confrontés à deux enjeux qui interpellent l’ensemble des fils et filles de notre pays et qui pourraient aussi mettre à rude épreuve la volonté manifeste du Chef de l’Etat de faire la Guinée, un pays émergent à l’horizon des prochaines décennies.

Pour faire face aux défis actuels qui assaillent notre pays dont entre autres :

Les tensions politiques qui résultent à la fois de configuration de notre paysage politique et des dernières élections communales ;

Les clivages communautaires qui ont tendance à prendre le relais aux diversités politiques et qui coup, risquent de compromettre dangereusement la construction de notre unité nationale ;

L’augmentation croissante de la demande d’emplois de la jeunesse de notre pays ;

La nécessité de doter le pays d’infrastructures sociales de base capables de promouvoir le développement du pays ;

La volonté manifeste du chef de l’Etat de faire la Guinée un pays émergent à l’horizon des prochaines décennies ;

L’impérieuse nécessité d’unir les forces vives de la nation autour d’un même idéal, afin de s’attaquer efficacement aux vrais problèmes de nos concitoyens ;

Conscient du soutien inébranlable du président Dr. Ibahima Kassory Fofana et son parti GPT (Guinée Pour Tous) au président de la République et à sa formation politique le RPG Arc-en-ciel.

Le Bureau Exécutif du GPT alors fidèle à ses engagements pris depuis le deuxième tour de l’élection présidentielle 2010, entérine la fusion entre le GPT et le RPG Arc-en-ciel.

Tout en rappelant que la présente fusion n’est que l’aboutissement d’un processus qui date déjà de plusieurs années. Il vous souviendra que 2010, le GPT a toujours été aux côtés du RPG Arc-en-ciel.

Le président du GPT, Dr. Ibrahima Kassory Fofana entretien à cet effet, une parfaite relation de fraternité et de collaboration avec le président de la République, le Pr Alpha Condé. L’entente qui caractérise cette bonne relation était pour nous les prémisses d’une fusion qui imposait au parti et qui devient une réalité aujourd’hui.

Nous sommes heureux et très fiers ce moment historique qui date dans l’histoire politique de notre pays. Nous osons croire que les raisons patriotiques qui ont guidé notre choix de s’aligner derrière un homme dont la volonté de sortir le pays de l’ornière n’est plus à démontrer. Pour ces raisons, dis-je bien et j’ose croire, que d’autres partis pourraient nous emboiter le pas.

Je précise, car ce n’est pas bien nécessaire, qu’en 2015 et contrairement à la vocation fondatrice de tout parti politique qui consiste à « conquérir le pouvoir pour l’exercer», le GPT avait volontairement renoncé à présenter un candidat contre celui du RPG Arc-en-ciel et s’est engagé à soutenir la candidature de ce dernier.

Au-delà de ce soutien indéfectible exprimé sans ambigüité au Pr Alpha Condé et son parti le RPG Arc-en-ciel, le président du GPT a alors eu le privilège et la lourde responsabilité de conduire la campagne électorale de ce parti. Une mission, estime-t-on, qu’il avait conduite avec conviction, détermination et loyauté. Avec votre soutien et accompagnement, le couronnement fut éclatant car, notre candidat a été élu dès le premier tour de de scrutin. Alors, que vous en soyez vivement remercié.

Faudrait-il rappeler aussi, que pendant les élections communales passées, en dépit de la volonté manifeste des militants et responsables de GPT à la base qui ont souhaité avec insistance d’alelr à ces élections sous la bannière du parti, le président a convaincu des militants du contraire pour soutenir les listes du RPG Arc-en-ciel, cela traduit à la fois notre détermination à accompagner le président de la République dans la mise en œuvre de son projet de société mais aussi l’expression de la constance du leader du GPG très respectueux de ses engagements.

Par conséquent, la fusion politique à laquelle nous assistons maintenant qu’une suite logique et cohérente des relations parfaites de soutien et de confiance qui ont existé et qui se poursuivent encore entre et le président de la République, Pr Alpha Condé et Dr Ibrahima Kassory Fofana d’une part et le RPG Arc-en-ciel d’autre part.

En effet, nous invitons l’ensemble de nos militants, militantes, et sympathisants à unir nos forces avec celles du RPG Arc-en-ciel a fin de bâtir un parti fort capable d’imprimer une dynamique réelle sur le paysage politique de notre pays.

Le président du GPT, Dr Ibrahima Kassory Fofana, vous réaffirme toute sa détermination à continuer le combat avec vous sous cette nouvelle forme dans l’intérêt supérieur de la Guinée et de tous les Guinées. Dans l’unité, nous pourrons parvenir à l’édification d’une nation forte, juste et équitable pour tous les Guinéens.»

Un document transcrit par Sékou Sanoh pour Guinéenews