Kassory sur les rives de la Fatala : ce que le PM dit aux populations de Boffa

Dans le cadre de la caravane dite de l’investissement qu’il a entreprise depuis une semaine, le Premier ministre est arrivé ce vendredi 19 octobre à Boffa où il a été accueilli en grande pompe par les populations.

Cette escale de Boffa a été une opportunité pour les autorités locales de formuler des doléances soit pour l’acquisition de nouvelles infrastructures de base ou leur rénovation. C’est pourquoi dans son allocution de bienvenue, la préfète Hadja Aïcha Sacko n’a pas manqué d’attirer l‘attention du gouvernement sur l’état de vétusté des infrastructures administratives.

Marqué par la qualité et l’ampleur de la mobilisation de la population dont sa délégation a fait l’objet, le Premier ministre Kassory Fofana a, pour sa part, salué l’élection de Me. Kissing Camara à la tête de la commune urbaine.

«Je vous remercie pour m’avoir accueilli. Nous lisons dans cette joie. Votre satisfaction face aux idéaux de développement du président de la République Pr Alpha Condé. Je sais que Boffa veut aller de l’avant et construire un avenir beaucoup plus radieux. Mes premiers mots vont vers de la commune urbaine qui vient d’avoir un nouveau maire à sa tête, en la personne de Me Kissing. Son élection est une leçon pour la Guinée comme pour vous dire qu’il est élu avec un statut non partisan d’un parti politique. Mais avec l’engagement de servir les citoyens et citoyennes de Boffa dans leur diversité d’opinion, religieuse et linguistique. C’est la preuve de cette belle mobilisation à promouvoir la paix, l’unité et le développement de Boffa. C’est cela le sens de la décentralisation et l’objectif visé par Pr Alpha Condé, créer une Guinée forte malgré sa diversité. Les élus locaux qu’on est en train de mettre en place, devraient se dire ce qui est important, c’est le développement des communautés, ce qui doit prévaloir, c’est la paix sociale, ne sacrifions pas ceci. Les autres exécutifs mis en place doivent faire comme Boffa qui s’est réconciliée après les élections. C’est très clair et visible. Le but de notre mission, c’est de traduire dans la réalité concrète les hautes directives du président de la République qui voudrait un gouvernement au service du peuple de Guinée…

Grâce au forum de la jeunesse que vous avez tenu ici, il y a quelques semaines, je voudrais vous confirmer que le gouvernement a écouté avec grande attention les recommandations dudit forum et à travers lesquelles, Boffa demande une rénovation de ses infrastructures administratives aujourd’hui vétustes et de l’emploi pour les jeunes…», a déclaré le Premier ministre qui a été par ailleurs décoré citoyen d’honneur de la commune urbaine de Boffa par le maire Me. Seydouba Kissing Camara.