Kassory : visite dominicale festive au pays natal

Après sa nomination comme premier ministre chef du gouvernement Guinéen, Ibrahima Kassory Fofana s’est rendu aujourd’hui Dimanche 27 Juin 2018 à Forécariah, sa préfecture natale en compagnie d’une grande délégation entre autres du médiateur de la République Mohamed Saïd Fofana, du secrétaire général chargé des affaires religieuses Aly Jamal Bangoura.

Les autorités préfectorales avaient mobilisé et sensibilisé les populations afin de sortir nombreux pour réserver un accueil chaleureux au fils du terroir. L’appel a été massivement répondu par la présence des sous-préfets, des secrétaires généraux, des chefs de services, les directeurs généraux, la presse, la fanfare préfectorale de Forécariah, les associations de femmes, des jeunes, etc.

C’est à 12 Tu que le premier ministre a débarqué avec sa délégation devant la commune de Forécariah accompagné des cris de joie et des instruments retentissant de la fanfare..

Le préfet Alhassane Camara dans son discours a souhaité la bienvenue et un bon séjour à Forécariah au premier ministre et à sa délégation. Il remercie également le président Alpha Condé d’avoir choisi un fils de Forécariah à la primature. Il finit son discours en rendant hommage au président Alpha Condé pour tous ses sacrifices pour le développement de la Guinée.

Après le préfet, les notables et le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées sont intervenus pour donner leurs bénédictions et leurs conseils.

C’est le médiateur Mohamed Saïd Fofana qui intervient au nom du premier ministre en saluant toute la population et en exhortant tout Morya à accompagner Kassory dans ses objectifs. A son son nom, il remis une enveloppe de vingt millions de francs guinéens répartis en cinq millions pour jeunes, cinq pour les femmes, cinq pour les imans et cinq pour les autorités préfectorales et 10 sacs de riz.

