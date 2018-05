Kérouané : un imam agressé par un homme qu’il a rendu cocu.

C’était le week-end dernier que l’imam Ibrahima Condé imam de la mosquée secteur Nord France quartier M’ballia a été gravement blessé à la tête par un inconnu dans la nuit du dimanche à lundi. Tout est parti vite lorsque l’Imam Condé se rendait dans les toilettes pour faire ses ablutions quand il était 4 heures du matin, il a reçu un coup violent à la tête qui l’assomma.

Quelques heures plus tard, c’est sa femme qui le trouva allongé au sol et cria ainsi au secours et les voisins purent intervenir.

Vu la gravité des blessures, la victime a été conduite à l’hôpital préfectoral de Kérouané où il suit actuellement des soins.

Deux jours après le drame et grâce à la collaboration de la population, le présumé agresseur qui avait fui, a été retrouvé dans son foyer sis au quartier Nasser mosquée par la gendarmerie. il a été mis aux arrêts dans les locaux de la compagnie de la gendarmerie territoriale de Kérouané pour des fins d’enquête.

Il s’agit d’un quinquagénaire, nommé Moussa condé, marié à trois femmes.

Dans sa déclaration, selon l’Officier de Police Judiciaire Tamba Roger Traoré, le présumé auteur accuse l’imam de vivre en concubinage avec sa premier femme Mariame condé, et aurait même averti la victime de cesser de suivre sa femme sinon un drame allait se produire un jour.

Au cours de son arrestation, à travers les fouilles il a été retrouvé sur le présumé agresseur plusieurs comprimés de valium.

Selon l’OPJ le dossier a été transmis à la justice ce vendredi 18 mai pour que le présumé agresseur soit jugé sur son acte

Affaire à suivre.

