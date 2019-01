Khalifa Gassama Diaby,personnalité de l’année de Guineenews

L’ancien ministre de l’Unité nationale et de la Citoyenneté a été élu personnalité guinéenne de l’année 2018 par la Rédaction de Guineenews.org. Khalifa Gassama Diaby a remporté le vote interne organisé par la coordination générale de votre quotidien en ligne.

Nommé en octobre 2012 au poste du ministère en charge des Droits de l’homme et des Libertés publiques, Gassama Diaby a toujours été un ministre percutant et convaincant qui a œuvré durant tout son séjour à ce département pour la quiétude, la cohésion sociale et la paix en Guinée. Animé d’un franc-parler hors pair, il est apprécié de toutes les composantes de la Nation.

Gassama a bénéficié aussi de la confiance des partenaires internationaux et étrangers à cause de sa probité et de son intégrité morale.

Toujours sur le terrain à la rencontre du bas peuple, l’ancien ministre de l’Unité nationale et de la Citoyenneté a, à chaque fois, prôné la paix, la culture de la fraternité, la bonne cohabitation afin de cimenter l’Unité nationale mise en branle ces dernières années par des acteurs politiques et sociaux en panne d’idées de développement.

A cause de ses positions tranchées, l’homme n’avait pas la côte au sein des gouvernements pour lesquels il a travaillé. Il osait frontalement dire la vérité à qui veut l’entendre et ce quel que soit le bord politique.

Outre ces actions de grandeur nature, Khalifa Gassama Diaby a réussi à institutionnaliser la « Semaine nationale de la Citoyenneté », célébrée chaque année en Guinée (SENACIP)».

Confronté à des oppositions internes et agissant à contre-courant de son gouvernement, Gassama Diaby a rendu démission le 14 novembre 2018.

Car, des actes posés par des gouvernants continuaient à fragiliser tous les jours le tissu social et contribuaient à la violation continue des droits de l’homme et des libertés publiques.

Ainsi, au regard du travail abattu par cet intellectuel chevronné, la Rédaction de Guineenews, suite à un vote interne, l’a élu personnalité de l’année 2018 en Guinée.

Des personnalités comme Aboubacar Soumah, Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo,Kassory Fofana, la maire de Kaloum, Aminata Touré, etc… étaient parmi les nominés, mais c’est Gassama Diaby qui a obtenu le plus grand suffrage.

Faut-il rappeler qu’en 2017, Aboubacar Soumah du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) avait été élu personnalité de l’année par Guineenews.