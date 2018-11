Kindia: 4 conseillers communaux de l’UFDG font  défection et rejoignent le RPG

Ce weekend, quatre conseillers de l’UFDG, prinicpale formation politique de l’opposition, ont fait défection avant de s’annoncer officiellement au RPG. Cela s’est déroulé au quartier Yéolé en présence d’une forte délégation du parti conduite par le ministre de l’Energie et de l’Hydraulique, Cheick Taliby Sylla.

Il s’agit de Fodeya Bangoura, Oudou Sackho, Ibrahima Sory Camara et Alsény Soumah tous, anciennement, membres de l’union des Forces Démocratiques de Guinée.

Fodeya Bangoura, ex directeur de campagne de l’UFDG lors de la dernière élection communale, et 1er vice maire du bureau exécutif communal d’Abdoulaye Bah, était le porte parole de cette équipe des dissidents lors de.leur adhésion au parti au pouvoir.

« Nous avons décidé de signer cette lettre d’adhésion au RPG pour des raisons suivantes. Nous sommes convaincus du programme de société de ce grand parti. Convaincu du respect de règlement de la transparence pour un meilleur jeu démocratique basé sur la non violence. Désormais, nous sommes des militants engagés du RPG pour le développement de la Guinée. Dans la politique, c’est un problème de conviction, ce n’est non plus une religion, nous avons regardé par rapport à beaucoup de projets aujourd’hui qu’il a réalisés en Guinée. Ce n’est pas facile de développer un pays. Le président a touché par tout. Nous sommes en train de regrouper les gens, les sensibiliser, leur parler que suivre quelqu’un, il ne faut pas regarder son ethnie, mais plutôt son projet de société », affirme-t-ok.

Ces transfuges de l’U F D G ont d’ailleurs adressé une lettre de démission au chef de file de l’opposition et autres démembrements du parti.

Présent à cette cérémonie, le ministre de l’Energie et de l’Hydraulique s’est exprimé au nom du Chef de l’Etat. « Tous vont venir pour pouvoir intégrer dans le RPG afin qu’on puisse bâtir notre pays et donner la prospérité à la Guinée. Nous, nous sommes les enfants de la révolution et vous vous êtes les enfants d’Alpha condé. Prenez l’exemple sur ce qu’il fait, le bâtisseur. En quelques années seulement, il a fait beaucoup de choses et vous devez appartenir à cette génération des bâtisseurs », s’exprime Docteur Cheick Taliby Sylla.

Pour le secrétaire général du RPG arc en ciel de la section Kindia 2, les portes de leur formation sont ouvertes à tout le monde sous réserve de respecter ses principes.

« Je me réjouis par cet acte de ces ex responsables de l’UFDG. Nous demandons aux autres d’emboiter les pas », invite Elhadj Mamady Condé.