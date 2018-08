Kindia : la collision entre deux voitures fait deux morts

Deux personnes ont trouvé la mort ce jeudi 16 août dans le district Siguiton, commune rurale de Kolenté, préfecture de Kindia. Cet accident de la circulation s’est produit sur la route nationale (RN) numéro 1 Kindia-Mamou, aux environs de 12 heures. (photo d’archives)

Selon la compagnie sécurité routière, c’est une Mercedes 220, immatriculée RC 6027R en provenance de Conakry pour Mamou qui est entrée en collision avec un taxi de marque Peugeot 405, immatriculé RC 8568R qui quittait Mamou pour la capitale. On y a enregistré sur place deux morts.

«Selon nos constats, la voiture Mercedes quittait Conakry pour Mamou et la Peugeot venait en sens inverse et ils sont entrés en collision à Siguiton. Sur place deux passagers ont perdu la vie. Il y a eu plusieurs blessées graves. Parmi les deux morts, on me parle d’un ressortissant malien, les deux corps et les blessés ont été évacués à l’hôpital régional de Kindia», a affirmé le colonel Gamy Gimiz, Commandant adjoint de la compagnie sécurité routière de Kindia.

A l’hôpital régional de Kindia, les blessées sont pris en charge à l’hôpital régional ‘’Alpha Oumar Diallo’’ de Kindia.

«Aux environs de 14 heures, on a reçu un groupe de 5 blessés dont une femme qui a une fracture ouverte. Les trois autres sont des fractures fermées. En plus, il y a cinquième qui a des contusions…», a expliqué Abdoulaye Camara, le surveillant général du service des urgences de l’hôpital régional de Kindia.