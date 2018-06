Kindia: lancement du projet d’appui au centre de préparation aux missions de maintien de la paix de Samoreya (discours du ministre Diané)

LE 22 JUIN 2018

Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Japon en Guinée ;

Monsieur le Directeur pays du PNUD en Guinée ;

Madame le Gouverneur de la Région Administrative de Kindia ;

Monsieur le Préfet de Kindia ;

Monsieur le Chef d’état-major Général des Armées ;

Mesdames et messieurs,

Je suis animé par un sentiment de satisfaction pour l’honneur que vous nous faites, de participer à cette cérémonie de lancement du projet d’appui au centre de préparation aux missions de maintien de la paix de Samoreya, Kindia.

C’est donc un devoir pour moi de vous remercier d’avoir rehaussé de vos hautes personnalités ladite cérémonie en dépit de vos occupations que je sais très nombreuses.

En effet, l’un des premiers avantages que notre pays tire de la Réforme du Secteur de Sécurité, initiée sous le magistère du Président de la République, est le retour de notre Armée sur la scène internationale à travers sa participation aux différentes opérations de stabilisation au Mali, sous l’égide d’abord de la CEDEAO et ensuite des Nations Unies.

Depuis cette implication de nos troupes au Mali, les efforts de l’Etat ont inlassablement bénéficié de l’appui multidimensionnel de nos partenaires au développement.

Au fur et à mesure de la préparation et du déploiement de ces différents contingents, il apparait la nécessité de renforcer les capacités et d’adapter la formation au contexte changeant de la mission dévolue aux forces. Ce, en vue de maximiser leur rendement sur le terrain tout en tenant compte du respect des normes des droits de l’homme en conformité avec les instruments juridiques internationaux auxquels notre pays a souscrit.

C’est dans ce cadre que le présent projet qui fait l’objet de cette cérémonie a été initié en mars 2017 avec le concours du PNUD.

L’approbation finale du Japon pour financer le début de la mise en œuvre dudit projet à hauteur de 700000dollars US, est la preuve de la contribution inestimable que le Gouvernement et le Peuple Japonais ont toujours apportée à notre pays dans tous les domaines de son développement socio-économique,traduisant ainsi l’excellence des relations de coopération entre nos deux pays.

Au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat et Chef des Armées, je voudrais, à travers vous Excellence Monsieur l’Ambassadeur, adresser au Gouvernement et au Peuple Japonais tous nos remerciements et toute notre reconnaissance.

J’associe à ces remerciements, le PNUD pour sa constante disponibilité et son accompagnement managérial.

L’objectif de ce projet est de disposer d’une structure pérenne et qualifiée,susceptible de renforcer en permanence les capacités techniques et opérationnelles de nos contingents, conformément au standard des Nations Unies.

Pour répondre plus promptement et plus efficacement aux opérations actuelles et futures de maintien de la paix partout où besoin sera, il est évident que le volume du travail et les besoins du centre seront évolutifs.

C’est dans cette perspective que nous resterons davantage reconnaissants à l’endroit du Gouvernement Japonais pour le présent financement, du PNUD, du système des Nations Unies et de tous nos partenaires techniques et financiers pour la poursuite de l’assistance nécessaire à l’atteinte de nos nobles objectifs en la matière.

J’ose déjà vous donner la garantie que les fonds ainsi mis à notre disposition seront judicieusement utilisés aux fins auxquelles ils sont destinés.

C’est l’occasion pour moi de réitérer la volonté de mon département et de celle du Gouvernement à dynamiser et à raffermir la coopération de notre pays avec tous ses amis, notamment dans le domaine de la défense, en vue de relever les défis sécuritaires auxquels le monde contemporain est confronté.

Par ces mots, je procède avec vous, au lancement solennel de cet important Projet d’appui au Centre de préparation aux missions de maintien de la paix !

Vive la coopération nippo-guinéenne ;

Vive la Coopération internationale ;

Je vous remercie.