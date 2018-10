Kindia : un accident de la circulation fait deux morts

Ce drame s’est produit dans la nuit du vendredi à samedi 6 octobre, au grand carrefour de Condétoya, quartier Tafory Gangan, commune urbaine de Kindia.

Selon nos informations recueillies auprès des témoins rencontrés sur les lieux, les deux jeunes venaient à vive allure sur une moto TVS avant de percuter la porte d’un taxi de transport en commun qui était juste stationné devant pour faire débarquer un des passagers. Après s’être heurtés à ce véhicule, côté chauffeur, les deux gamins ont été propulsés vers le milieu de chaussée et un autre véhicule qui venait derrière les a marcher dessus. Sur place, un d’entre eux a trouvé la mort.

Et sous le choc, la seconde victime a été vite évacuée à l’hôpital régional pour des soins. Arrivé, le malade a été rapidement admis au bloc opératoire, et la prise de la voix veineuse a eu lieu. Malheureusement, la victime n’a pas survécu et aux environs de 00 heure, il a tiré sa révérence.

A en croire toujours nos sources, les deux véhicules qui sont impliqués dans ce drame, ont tout simplement pris la fuite et jusqu’ici et ne sont non plus présentés à la police.

A rappeler que le jeune qui a trouvé la mort sur place , du nom de Balla Onivogui, est un élève du lycée 28 septembre de Kindia et la seconde victime, quant à elle, n’est pas encore identifiée mais sa dépouille mortelle se trouve actuellement à la morgue de l’hôpital régional de Kindia.