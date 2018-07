Kindia: une excavation béante en pleine ville cause d’énormes désagréments aux usagers

Les voyageurs à destination de l’arrière-pays ont de la peine à sortir de Kindia ville. Et pour cause, la présence depuis quelques jours d’un grand trou non couvert sur un pont empêche les véhicules de circuler convenablement.

Malgré les multiples demandes des populations pour réparer cet ouvrage de franchissement, les autorités n’arrivent toujours pas à répondre. Et ce ‘’tombeau’’ ouvert en plein cœur de la ville continue de causer les désagréments aux usagers.

«Ce trou représente un véritable danger pour tout le monde, les piétons comme les conducteurs des engins roulants. Imaginez ce qui se passerait s’il n’y avait pas ces bidons pour signaler son existence ! Cela peut provoquer des accidents graves », s’inquiète Moussa Camara, conducteur de taxi-moto.

‘’Chaque jour, nous craignons des accidents ici. La semaine dernière quant il y a eu la pluie, la partie était inondée et on avait du mal à repérer la partie. Il peut y avoir des accidents si rien n’est fait avant la grande pluie’’, dira Alpha Sow, un riverain.

On apprend cependant que ce trou a été plusieurs fois colmaté, mais il reste toujours un danger pour les usagers de cette voie.

‘’Ce n’est pas l’ouvrage lui-même qui a un problème, mais plutôt le remblai d’accès. Ce dernier n’est dérangé que par des érosions… Donc, ce qui a été envisagé pour ne plus revenir sur les mêmes problèmes, c’est de réparer en dessous de l’ouvrage. Il faut boucher pour que nous puissions au moins avoir un bon travail… Il y a aussi un tuyau qui conduit les eaux de ruissellement dans la ville de Kindia et les eaux de la SEG. Là aussi, les deux tuyaux, sont venus jusqu’au milieu du trou, là où ils ont fait l’assemblage. Quand il a un poids, il y a un écartement, et dès qu’il y a un écartement avec la pression d’eau, l’eau commence à jaillir avec une pression forte, tout de suite, il y a un affaissement. Donc, nous avons envisagé tout cela. Le jour venu, nous allons le faire’’, a expliqué Amadou Doumbouya, le Directeur préfectoral des Travaux Publics de Kindia.

En attendant la réparation de ce trou, usagers et détenteurs d’engins roulants prennent leur mal en patience.