Kintinian: Le bilan de la journée de violence.

Plus d’une centaine de blessés, une quinzaine d’engins roulants calcinés et le siège du RPG vandalisé. Tel est le bilan de cette mis journée de violence ce dimanche 21 octobre 2018 à kintinian.

Alors que l’installation des exécutifs communaux a été avortée, les violences ont pris place.

Selon, une source policière et hospitalière plus d’une centaine de blessés sont signalés dont un policier blessé au dos, une vingtaine de motos calcinées dont 2 voitures au cours des violences entre le jeunes du RPG et de Bouré Sanou le candidat indépendant.

« Quand les militants du candidat indépendant sont venus, il y’a eu débandade. Et comme, le siège du RPG est près de la sous préfecture ils sont venus directement là-bas et les gens ont fuis laissés leurs motos. Ils ont tout calcinés. Parmi les voitures endommagés il y’a celui du candidat indépendant Balla Camara. » nous a relaté une source sous anonymat

Dans les locaux du bloc administratif ou Djimba Camara le candidat du RPG était present, nous avons entendu le préfet Ibrahima Kalil Keita dire: « Arrêtons tout, jusqu’à ce que l’ordre soit rétablit. »

Le calme est actuellement révenu sur les lieux, et un renfort des services de sécurité est sur place.