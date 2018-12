Kissidougou : le gouverneur de Faranah inaugure des infrastructures publiques

Ce dimanche 16 décembre, le gouverneur de Faranah, Lanceï Condé, a inauguré beaucoup d’infrastructures réalisées à l’occasion du 55e anniversaire de l’indépendance de notre pays, organisée à N’zérékoré.

Ces infrastructures sont entre autres la villa des hôtes à la résidence du préfet, le bâtiment du Commissariat de police, le bâtiment de la gendarmerie territoriale, la rénovation de l’école élémentaire « Kissi-Kaba-Keïta », le bloc administratif de la préfecture, la mairie et le bâtiment de l’habitat.

A cet effet, la rédaction locale de Guineenews s’est rendue sur les lieux pour assister à cet événement. Ainsi le gouverneur, Lanceï Condé, a rappelé que « les infrastructures-là ont été initiées et réalisées » alors que j’étais gouverneur de Faranah.

« Et quand j’étais gouverneur de N’Zérékoré, j’ai demandé à ce qu’on mette la fête au plan de la région naturelle et non au plan de la région administrative. Sinon Kissidougou, administrativement ne relève pas de N’Zérékoré », poursuit-il.

En plus, Lanceï Condé précise l’importance de ces fêtes tournantes. « Je remercie le Chef de l’Etat. Le Pr Alpha Condé a pris une bonne décision qui consiste à organiser les fêtes tournantes pour apporter un plus au processus de développement mais aussi de paix. Parce que lorsque l’autorité de l’Etat est restaurée. C’est un élément important de la paix et de la cohésion sociale », dira-t-il.

Enfin le gouverneur a lancé un appel « d’entretien permanent de ces infrastructures puisqu’il est bon de réaliser une infrastructure mais, il est mieux de l’entretenir, de la maintenir dans les meilleures conditions d’exploitation et de renforcer la paix et la cohésion sociale à Kissidougou. »

A son tour, le commandant adjoint de la gendarmerie territoriale, Kadja Mory Dioubaté a rassuré que « ces bâtiments seront gardés jalousement et utilisés à bon escient dans le respect des règles d’hygiène et de maintenance des locaux ».

Cette cérémonie s’est déroulée en présence des sous-préfets et des maires des communes rurales de 12 sous- préfectures.