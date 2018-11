Kissidougou : le Tour cycliste international de Guinée lancé par Bantama Sow 

Le tour cycliste international de Guinée, édition 2018, a démarré ce matin à 8h dans la commune urbaine au quartier Korodou, dans la préfecture de Kissidougou. Le coup d’envoi a été donné par le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, Bantama Sow, en présence du gouverneur de Faranah, Lanceï Condé, du préfet de Kissidougou, Elhadj Mamoud Cissé, du maire de la commune urbaine Yomba Sanoh et certains cadres.

A cette occasion, Guineenew a tendu son micro, au directeur de course, Laurent Besaud qui a rassuré que tout est prêt pour le démarrage « ce matin de la première étape qui va se dérouler entre Kissidougou et Faranah sur 143 km ».

Ainsi, le capitaine de l’équipe de la Mauritanie, Mamadou N’Diaye, dira que l’accueil a été chaleureux. Et d’ajouter : « on est venu pour représenter notre pays à ce grand évènement, le tour de Guinée. Alhamdoulilah, nous avons été bien accueillis ici et les préparatifs se déroulent dans des meilleures conditions possibles. On espère remporter beaucoup des étapes et prendre encore le maximum de plaisirs et beaucoup d’expériences ».

Pour le cycliste sénégalais, M’Baye Mor Diop, c’est la première fois de fouler le sol guinéen. « L’accueil est bon. On espère courir bien et gagner le maillot jaune. C’est ça notre objectif », affirme-t-il.

De son côté, le capitaine de l’équipe du Burkina Faso, Kabré Daniel, souligne qu’on « vient de finir le tour du Faso au Burkina. On a remporté le maillot jaune et on vient ici pour montrer encore notre performance. Avec le climat, on peut gérer parce que chez nous aussi, il y a la fraîcheur. C’est le terrain qui est un peu compliqué mais nous sommes burkinabés. Nous allons nous battre en burkinabé ».

Après ces différentes réactions, la présidente de la Fédération Guinéenne de Cyclisme, Hadja Aminata Mara, a exprimé ses « sentiments de joie. Vous avez vu l’engouement ? Vraiment, c’est une fierté pour notre pays ».

Enfin, le ministre de tutelle, Bantama Sow, a procédé au lancement du coup d’envoi en souhaitant bonne chance à toutes les équipes participantes.