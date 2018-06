Koïn/Tougué: plusieurs maisons décoiffées par des tornades, les victimes passent la nuit à la belle étoile

Depuis quelques jours, la commune rurale de Koin, située à 40Km au sud de la préfecture de Tougué, est en proie à violentes tornades qui ont déjà d’importants dégâts matériels.

Joint au téléphone par notre rédaction, Thierno Abdoul Diallo, le Directeur sous-préfectoral de l’éducation de Koin fait le point des dégâts causés par cette tornade.

«Ce mois de juin les populations de Koin ont été victimes de tornades successives ayant causé plusieurs dégâts. La dernière tornade a eu lieu le dimanche dernier. Celle-ci a causé l’effondrement de cinq clôtures et décoiffé cinq autres bâtiments. La première tornade a décoiffé 10 bâtiments et fait tomber 5 clôtures. Elles ont également emporté des antennes paraboliques à des dizaines de mètres. Mais personnellement ce qui me dérange, c’est le fait que mes documents soient mouillés. Et tout est à refaire.»

A ce jour, certaines familles victimes tentent de reconstruire leurs habitations. D’autres, par contre, sont logés dans les familles voisines. Car n’ayant pas pour le moment les moyens de réhabiliter leurs maisons. C’est pourquoi elles lancent un appel aux bonnes volontés pour leur venir au secours.

Il faut par ailleurs rappeler que toutes nos tentatives de joindre les autorités locales sont restées vaines. SOS donc pour les habitants de la commune rurale de Koin.