Koundara : un accident de la circulation fait plus de 7 morts dont le fédéral de l’UFDG Lelouma

L’accident en question a été enregistré dans l’après midi de ce lundi 04 février 2019 vers 15 heures à environ 25 kilomètres de la préfecture de Koundara. Il s’agit là de la collision d’un taxi en provenance de Labé et un camion remorque en direction de Conakry qui aurait fait 7 morts dont le secrétaire fédéral de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) Lélouma et son propre fils a appris Guinéenews© de sources concordantes.

Elhadj Maladho Zawiya Diallo, le secrétaire général du syndicat des transports et mécanique général CNTG (confédération nationale des travailleurs de guinée) Labé, précise : « Il s’agit de Maître Billo Diallo. C’est hier aux environs de 18 heures qu’il est passé par Labé. Il est de Korbé (sous-préfecture de Lelouma) et c’est là-bas qu’il a pris ses passagers. Il est allé jusqu’à Kiffaya là où on appelle Gougoudjée à quelques kilomètres de Koundara au niveau d’un virage c’est là qu’il s’est heurté à un camion remorque rempli de bœufs en provenance de Koundara pour Conakry. Ainsi, le pneu avant du camion a éclaté, le chauffeur a aussitôt perdu l’équilibre et s’est dirigé vers la droite du taxi. Le camion et le taxi sont tombés et c’est dans ça que le transport en commun a pris feu. »

Pour le moment, le bilan de l’accident reste flou. Mais plusieurs sources concordantes étant sur place nous parlent de plus de 9 morts dont Elhadj Thierno Sadou Thiaghé (le secrétaire fédéral de l’UFDG de Lélouma) et son fils Bachir Diallo. Une information confirmée par la famille des défunts du côté de Lélouma. « On nous a parlé de plusieurs morts mais ce n’est toujours pas clair d’abord car, ils sont toujours en train de récupérer les corps. Seul le médecin déployé sur place peut nous donner un chiffre exact. Mais ce qui est sûr est que plus de 5 personnes sont mortes » a ajouté El hadj Maladho Diallo du syndicat.