Kountia CBA : Une femme perd tout dans l’incendie de sa maison

Les incendies sont devenus récurrents en Guinée, à Conakry notamment. Une vieille, du nom de Nana Fofana, vient de tout perdre dans celui de sa maison située au quartier C.B.A dans le secteur « la Case », dans la préfecture de Coyah.

Mme Diallo Aicha Soumah, la fille de la victime, explique les circonstances dans lesquelles cet incendie s’est produit le dimanche dernier à 18h. « C’était le dimanche soir, aux environs de 18h. Ma maman était dehors. Elle voulait se laver et quand elle est rentrée dans la chambre, elle a constaté le feu », dit-elle.

Cet incendie pourrait être causé par un court-circuit, puisque, selon Aicha Soumah, il y avait le courant et des appareils étaient branchés, notamment le ventilateur. « On ne connait pas l’origine de cet incendie. Il y avait le courant. On s’était demandé si ce n’est pas un court-circuit, parce que la fille qui nettoyait ici avait laissé que tout était branché», a-t-elle expliqué.

Un salon complet, du climatiseur, une armoire et tout son contenu et bien d’autres objets sont partis en fumée.

« On a perdu tout ce qui était dans la maison. Heureusement que ce sont des pertes matérielles. Il n’y a pas eu de perte en vie humaine. Donc, on dit Dieu merci et on s’en remet à Allah. Si ça c’était la nuit, on ne parlerait pas de matériels », se console Aicha Soumah.

La victime, Nana Fofana, demande l’appui de bonnes volontés. Actuellement, c’est le comité des femmes de la mosquée d’à côté qui l’héberge. Avec l’annonce de la saison pluvieuse, ça risquerait d’être compliqué pour la vieille.