Kouroussa: des inondations laissent 72 familles sans abri à Koumana

Dans la nuit du mardi 28 à mercredi 29 août, de 0 heure à 3 heures du matin, c’est un spectacle triste qui s’est déroulé à Koumana, une sous-préfecture située à 20 kilomètres de la commune de Kouroussa. C’était suite à une pluie diluvienne qui s’est abattue sur la localité. Le village peuplé d’environ 2500 âmes, s’est retrouvé les pieds dans l’eau.

Plus de 72 familles sont sans abris, 109 cases et bâtiments ainsi que des greniers de riz et de maïs sont complètement sous les eaux. Selon le porte-parole des victimes, Djély Moussa Kouyaté explique le désastre qui a frappé la localité: «dans la nuit du mardi au mercredi, aux environs de 0 heure, la pluie a commencé pour s’arrêter à 3 heures matin. L’eau est rentrée dans des concessions, plus de 109 cases et bâtiments ce sont effondrés. Nous sommes en train de recenser les personnes sinistrées. Ce sont au total 72 familles qui sont sans abris. Heureusement, il n’y a pas eu de perte en vies humaines. Nous avons perdu tout de même deux de nos moutons. C’est la première fois que nous assistons à une telle inondation.»

A Koumana aujourd’hui, c’est la désolation. Les habitants désemparés ne savent plus que faire. «C’est vrai qu’il n’y a pas eu de perte en vies humaines, mais nous sommes très inquiets. Le niveau d’eau ne fait que monter», a alerté un habitant, très inquiet.

SOS donc pour les populations de Koumana ! 72 familles passent depuis deux jours la nuit à la belle étoile.