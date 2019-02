Kouroussa: la ville paralysée par une marche de soutien au président Alpha Condé

La commune urbaine de Kouroussa vibrait ce mardi 26 février au rythme d’une marche de soutien des militants et sympathisants du RPG, le parti au pouvoir au président Alpha Condé. Cette manifestation a quasiment tout paralysé dans la ville. En raison de cette marche, toutes les activités sont restées fermées dans la matinée. Des marchés aux écoles publiques et privées en passant par les activités informelles, tout le monde était à l’heure du RPG à Kouroussa ce mardi pour soutenir les actions et initiatives du chef de l’Etat.

De la bibliothèque en passant par le centre-ville jusqu’au niveau de la Maison des jeunes, les militants du RPG scandaient des slogans et des chansons à l’honneur du président de la République. ‘’Alpha Condé a déjà gagné !!!’’ ‘’Alpha Condé a déjà travaillé !!!’’ ‘’Alpha Condé a déjà 2020!!!’’

«Je vous avoue que ce n’est pas Kouroussa seule, Kouroussa est en train d’emboîter le pas. Kouroussa est toujours un bastion imprenable du RPG donc il est à l’attente et à l’écoute des autres préfectures. Kouroussa a déjà donné son signal, mais on vous dit aujourd’hui le RPG, hier le RPG, demain le RPG. On s’inscrit pas dans un mandat, on s’inscrit dans une durée, on s’inscrit dans une longévité pour le bonheur que nous en train d’avoir. Sans faire de discrimination d’ostracisme, nous sommes convaincus que le développement est transversal. Tenez-vous bien, je vous rassure toute la Guinée demandera à ce que le président Alpha Condé continue…», a déclaré en substance le député uninominal de Kouroussa en marge de cette marche de soutien.