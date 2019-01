Kouroussa : le maire de la commune interdit les manifestations culturelles dans les rues

Tout est parti d’un fait anodin : la célébration d’un mariage dans une rue de la ville. A cet effet, il y a eu des altercations entre les jeunes du quartier de Kouroussakouda et le chauffeur d’un camion en provenance de Bamako. Suite aux disputes, les jeunes se seraient jetés sur ce dernier. « Il a fallu l’intervention de certains jeunes du quartier pour ramener le calme », a-t-on appris.

Ainsi, informé de la situation, le maire de la commune urbaine, Mamady l Condé, a pris la décision d’interdire toute manifestation culturelle dans les rues de sa ville qu’il s’agisse d’une exposition, d’un concert ou d’un spectacle.

Contacté par Guineenews, le maire de la commune précise : « cette décision n’est autre que l’interdiction formelle des manifestations culturelles dans les rues à savoir les différents ronds-points de la ville notamment le rond-point église, Kabakè, Samakouda ».

Cette décision du premier responsable de la commune a été prise après « une réunion avec l’ensemble des chefs de quartiers et les différentes associations y compris les jeunes et les femmes. Dans l’unanimité, on a décidé d’interdire toute manifestation culturelle dans les rues et elles seront orientées vers le centre culturel maintenant jusqu’à nouvel ordre ».