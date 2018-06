Kouroussa: le marché central ou un centre de collecte d’ordures ?

Le marché central de Kouroussa est sale. Les poubelles remplies d’ordures exposées ici et là, les caniveaux bouchés débordés des eaux usées, les alentours du marché transformés en dépôts d’ordures…..A l’entrée, le visiteur est accueilli par une nuée de mouches et une odeur nauséabonde à vous couper le souffle. Autour et en plein cœur du marché, vous pataugez dans la boue de saleté. Tout visiteur qui tente de faire un tour dans ce marché est en face d’un spectacle désolant ..Surtout en cette période de grandes pluies ! Pourquoi tant de saletés dans un marché aussi important comme celui de Kouroussa ?

Les vendeurs ambulants sont pointés du doigt. Ils occupent anarchiquement les espaces et jettent les emballages et autres cartons en plastique partout. Il y a aussi les vendeuses de fruits et autres produits alimentaires qui, une fois la nuit tombée déversent le reste de leurs marchandises avariées derrière ou même à l’entrée du marché. On accuse surtout la lenteur des services d’assainissement qui mettent du temps avant d’enlever les ordures..

Rencontré dans le marché, Aliou sow, un commerçant victime de l’insalubrité a accepté de partager sa peine: » depuis quelques jours, je cohabite ici avec cette poubelle devant ma boutique. Les services d’assainissement font deux ou trois jours avant de venir l’enlever. On a du mal à respirer dans cet endroit «

En plus de l’insalubrité, il faut compter avec le désordre qui caractérise le marché y compris des embouteillages le jour du marché… Quant à cette vendeuse de friperie, Hawa Condé, les commerçants, les clients, presque tout le monde est exposé aux maladies: » tous ces gens que vous voyez là, mangent et boivent dans ces ordures qui dégâgent une odeur nauséabonde…. Nous souffrons ici ».

Certains accusent les riverains qui versent les eaux usées et le reste des aliments dans les caniveaux tard la nuit. Témoignage de Mamady Traoré, membre d’une association de jeunes qui avait curé des caniveaux avant les grandes pluies: « on avait nettoyé ces caniveaux avant le début de l’hivernage, mais il y a des riverains qui profitent de la saison pluvieuse pour vider leurs fosses septiques. »

En tout cas pour l’heure le grand marché de Kouroussa ne présente pas une bonne image d’un marché d’une commune urbaine..